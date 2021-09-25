В Украине за сутки заболело COVID-19 более 8 тыс. человек

Среди заболевших – 715 детей и 157 медработников. Также за прошедшие сутки госпитализировано 2035 человек, летальных случаев – 133, выздоровел 2821 человек.

Сутками ранее в стране подтвердили 9058 случаев COVID-19. Последний раз больше новых инфицирований, чем 23 сентября, фиксировали 29 апреля – 10 072. Рекордный показатель был 4 апреля – 20 341.

За последние 24 часа тесты на коронавирус сделали 79 079 украинцам, 39 360 из них – методом ПЦР.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (929), Днепропетровской (751), Львовской (677), Запорожской (556) и Донецкой (503) областях.

С начала эпидемии в Украине подтвердили 2 387 750 случаев коронавирусной инфекции, скончалось 55 557 пациентов с COVID-19, выздоровело 2 243 209 человек.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, говорил 4 августа замминистра здравоохранения – главный санврач Украины Игорь Кузин. Летом и в начале осени в стране фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, с 9 сентября показатель превысил 3 тыс. 16 сентября количество новых случаев впервые с мая превысило 6 тыс. 23 сентября в Украине подтвердили более 9 тыс. новых случаев.

В связи с распространением мутации осенью в Украине ожидается новая волна заболеваемости коронавирусной инфекцией, заявлял 19 августа министр здравоохранения Виктор Ляшко. Самый большой рост количества случаев COVID-19, по его прогнозам, ожидается в зимний период.