В Харьковской области 99% госпитализированных детей инфицированы "индийским" штаммом коронавируса

По данным чиновника, детская инфекционная больница заполнена на 43%, там лечатся 127 детей.

"Лечатся 127 детей. У 99% – штамм "Дельта". Действительно, у этого штамма такая особенность, что многие заболевшие – дети", – пояснил Хаустов.

Вакцинированые пациенты легче преодолевают болезнь, сказал он.

"Среди всех больных, находящихся в больницах сейчас, примерно 4% вакцинированы. Они легче переносят заболевания. И, по словам врачей, отличается течение болезни. У невакцинированных – стремительное нарастание побочных осложнений", – сообщил глава департамента здравоохранения ОГА.

Директор областной клинической больницы Владимир Ярош на брифинге отметил, что в его учреждении находятся 153 пациента, из них только 16 были вакцинированы.