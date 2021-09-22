В Харьковской области 99% госпитализированных детей инфицированы "индийским" штаммом коронавируса

По данным чиновника, детская инфекционная больница заполнена на 43%, там лечатся 127 детей.
"Лечатся 127 детей. У 99% – штамм "Дельта". Действительно, у этого штамма такая особенность, что многие заболевшие – дети", – пояснил Хаустов.
Вакцинированые пациенты легче преодолевают болезнь, сказал он.
"Среди всех больных, находящихся в больницах сейчас, примерно 4% вакцинированы. Они легче переносят заболевания. И, по словам врачей, отличается течение болезни. У невакцинированных – стремительное нарастание побочных осложнений", – сообщил глава департамента здравоохранения ОГА.
Директор областной клинической больницы Владимир Ярош на брифинге отметил, что в его учреждении находятся 153 пациента, из них только 16 были вакцинированы.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупреждала, что штамм коронавируса SARS-CoV-2 "Дельта" становится доминирующим в мире из-за высокой способности передаваться от человека к человеку.
В связи с распространением мутации осенью в Украине ожидается новая волна заболеваемости COVID-19, говорил 19 августа министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко. Самый большой рост количества случаев COVID-19, по его прогнозам, ожидается в зимний период.
В Харьковской ОГА сообщили, что по состоянию на 22 сентября в области выявили почти 160 тыс. случаев заболевания СOVID-19, из них более 148 тыс. выздоровели, а 3832 – умерли. По данным Харьковского областного лабораторного центра, к 21 сентября сделано почти 784 тыс. прививок от коронавируса, две дозы получили 328 тыс. человек.