За сутки в Украине от COVID-19 вакцинировали более 64 тыс. человек

Одну дозу получили 38 778 человек, полностью иммунизированы 25 443 человек.

По данным Минздрава, в субботу прививки от коронавируса делали 477 мобильные бригады, а также в 1880 пунктах и 373 центрах вакцинации.

С начала прививочной кампании привиты 6 759 691 человек, из них получили одну дозу 6 759 689 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 5 443 521 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего сделано 12 203 210 прививок.