Эксперт ЮНИСЕФ: Если врач отговаривает вакцинироваться, это повод задуматься над сменой врача

"Врачебное сообщество раскололось. Есть и группа медиков, которая очень активно говорит с пациентами о вакцинации. Эти врачи тоже вакцинируются. Есть, к сожалению, другая группа, которая открыто не отказывает пациентам, но и не уговаривает со странным месседжем "не все так однозначно", – отметила она.

Булавинова считает, что пациент должен самостоятельно определиться, хочет ли он защититься от COVID-19.

"И если врач по такой причине отговаривает вакцинироваться, то это хороший повод задуматься о том, чтобы сменить врача. Дело в том, что COVID-19 – это не болезнь нескольких дней, а очень долгий процесс. И к сожалению, есть люди, которые не выходят из него живыми. Я знаю несколько таких семей, которые не успели привить своих родителей, хотя вакцина в стране уже была. Кто-то не подумал своевременно: кто не спешил, кто ждал другую вакцину. К сожалению, потом их родители погибли и они очень жалели о том, что не приняли жесткого решения, не уговорили их, не убедили", – рассказала эксперт.