В Украине в более чем 900 школах от COVID-19 привиты 100% сотрудников – Ляшко

Вакцинация от коронавируса в Украине стартовала 24 февраля Фото: EPA

"Находясь в "желтом" уровне эпидемической опасности, более 900 школ достигли 100-процентного охвата вакцинацией работников хотя бы одной дозой вакцины от COVID-19. Полный курс вакцинации они завершат уже в ближайшее время и смогут работать даже при введении "красного" уровня эпидемической опасности", – сказал он.

Министр сообщал, что около 6 тыс. школ не достигли рекомендованых показателей вакцинации коллективов.