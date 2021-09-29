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Кабмин Украины выделит $1,2 млн на вакцину от гриппа для профессиональных групп риска

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Шмыгаль: Наиболее чувствительная группа это профессиональные коллективы, которые больше всех контактируют с людьми
Шмыгаль: Наиболее чувствительная группа – это профессиональные коллективы, которые больше всех контактируют с людьми
Фото: kmu.gov.ua

Кабмин Украины выделит $1,2 млн на приобретение вакцин от гриппа для профессиональных групп риска. Об этом на заседании правительства 29 сентября сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Шмыгаль отметил, что одновременная циркуляция вируса гриппа и коронавирусной инфекции COVID-19 в осенне-зимний период может привести к тяжелому течению коронавирусной болезни.

"Наиболее чувствительная группа – это профессиональные коллективы, которые больше всех контактируют с людьми – работники полиции, пограничники, медработники, педагоги. Эти категории граждан должны иметь дополнительную защиту, поэтому правительство предлагает перераспределить сэкономленные $1,2 млн для приобретения вакцин против гриппа для обеспечения соответствующих категорий профессиональных коллективов", – сказал глава правительства.

Контекст:

В августе 2020 года Минздрав призывал граждан Украины вакцинироваться от гриппа, поскольку прививки являются самым действенным средством профилактики гриппа и его осложнений. Вакцинация от гриппа позволит избежать одновременного инфицирования и коронавирусом, считают в ведомстве.

Замминистра здравоохранения – главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин рассчитывает, что медиков смогут привить от гриппа бесплатно, за счет гуманитарной помощи. В этом году в аптеки, по его данным, планируют доставить примерно миллион доз вакцин от гриппа, но окончательное количество будет регулироваться спросом. 

Согласно прогнозу Всемирной организации здравоохранения, в эпидемическом сезоне 2021–2022 в Украине ожидается циркуляция четырех штаммов гриппаРечь идет о вирусах, похожих на H1N1 (A/Victoria), H3N2 (A/Cambodia), В/Washington и B/Phuket. В Минздраве заявляли, что в первую очередь от гриппа нужно прививаться медицинским работникам; беременным женщинам (в министерстве заверили, что вакцинация против гриппа безопасна на всех этапах беременности); людям старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями; учителям, социальным работникам и всем, кто работает в местах большого скопления людей.

В 2020 году, по данным Госстата, в Украине от гриппа и пневмонии умерло 11 358 человек

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: грипп, вакцинация, Денис Шмыгаль, Кабмин, вакцина
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