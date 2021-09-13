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В Киеве растет уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ – КГГА

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В КГГА отметили, что уровень заболеваемости в столице ниже эпидемического порога
В КГГА отметили, что уровень заболеваемости в столице ниже эпидемического порога
Фото: depositphotos.com

В течение 36-й недели 2021 года в Киеве зарегистрировано 8212 больных гриппом и ОРВИ, в том числе COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"Всего в столице наблюдается рост заболеваемости на 27,7% по сравнению с предыдущей неделей, который произошел за счет как взрослого, так и детского населения", – говорится в сообщении.

В администрации добавили, что в медицинские учреждения за 36-ю неделю госпитализированы 400 человек, в том числе 124 ребенка.

При этом в КГГА подчеркнули, что уровень заболеваемости ниже эпидемического порога на 63%.

Уточняется, что за предыдущую неделю заболело 4260 детей (рост на 52,3%), 3952 взрослых (рост на 8,4%).

Контекст:

В Минздраве прогнозируют, что эпидсезон гриппа 2021-2022 в Украине будет аналогичным предыдущему – новых штаммов или более тяжелого болезни не ожидают. Циркулировать в стране, по прогнозам ведомства, будут три штамма гриппа.

В августе 2020 года Минздрав призывал граждан Украины вакцинироваться от гриппа, поскольку прививки являются самым действенным средством профилактики гриппа и его осложнений. Вакцинация от гриппа позволит избежать одновременного инфицирования и коронавирусом, считают в ведомстве.

В Центре общественного здоровья отмечали, что Всемирная организация здравоохранения ежегодно обновляет свои рекомендации по составам вакцин от гриппа.

Теги: Киев, КГГА, грипп, болезнь, ОРВИ, коронавирус
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