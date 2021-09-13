В Киеве растет уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ – КГГА

"Всего в столице наблюдается рост заболеваемости на 27,7% по сравнению с предыдущей неделей, который произошел за счет как взрослого, так и детского населения", – говорится в сообщении.
В администрации добавили, что в медицинские учреждения за 36-ю неделю госпитализированы 400 человек, в том числе 124 ребенка.
При этом в КГГА подчеркнули, что уровень заболеваемости ниже эпидемического порога на 63%.
Уточняется, что за предыдущую неделю заболело 4260 детей (рост на 52,3%), 3952 взрослых (рост на 8,4%).
В Минздраве прогнозируют, что эпидсезон гриппа 2021-2022 в Украине будет аналогичным предыдущему – новых штаммов или более тяжелого болезни не ожидают. Циркулировать в стране, по прогнозам ведомства, будут три штамма гриппа.
В августе 2020 года Минздрав призывал граждан Украины вакцинироваться от гриппа, поскольку прививки являются самым действенным средством профилактики гриппа и его осложнений. Вакцинация от гриппа позволит избежать одновременного инфицирования и коронавирусом, считают в ведомстве.
В Центре общественного здоровья отмечали, что Всемирная организация здравоохранения ежегодно обновляет свои рекомендации по составам вакцин от гриппа.