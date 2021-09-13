В Киеве растет уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ – КГГА

В КГГА отметили, что уровень заболеваемости в столице ниже эпидемического порога Фото: depositphotos.com

"Всего в столице наблюдается рост заболеваемости на 27,7% по сравнению с предыдущей неделей, который произошел за счет как взрослого, так и детского населения", – говорится в сообщении.

В администрации добавили, что в медицинские учреждения за 36-ю неделю госпитализированы 400 человек, в том числе 124 ребенка.

При этом в КГГА подчеркнули, что уровень заболеваемости ниже эпидемического порога на 63%.

Уточняется, что за предыдущую неделю заболело 4260 детей (рост на 52,3%), 3952 взрослых (рост на 8,4%).