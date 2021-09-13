Во Львове из 201 госпитализированного пациента с коронавирусом 200 не вакцинированы – Садовый

Он отметил, что сегодня состоялось заседание городской комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

"Сегодня говорим о COVID-19. Итоги очевидны – вакцинация работает. По состоянию на утро понедельника в больнице скорой помощи лежит 201 пациент. 200 из них не вакцинированы!" – написал мэр.

Садовый сообщил, что власти города также обратятся к Минздраву и Нацслужбе здоровья с просьбой вернуть юридическую возможность всем городским больницам принимать больных COVID-19.