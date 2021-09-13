ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

Во Львове из 201 госпитализированного пациента с коронавирусом 200 не вакцинированы – Садовый

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация
В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация
Фото: depositphotos.com

Во Львове почти все пациенты с COVID-19, которые сейчас госпитализированы, не были вакцинированы от этого заболевания. Об этом сообщил мэр города Андрей Садовый в Facebook 13 сентября.

Он отметил, что сегодня состоялось заседание городской комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

"Сегодня говорим о COVID-19. Итоги очевидны – вакцинация работает. По состоянию на утро понедельника в больнице скорой помощи лежит 201 пациент. 200 из них не вакцинированы!" – написал мэр.

Садовый сообщил, что власти города также обратятся к Минздраву и Нацслужбе здоровья с просьбой вернуть юридическую возможность всем городским больницам принимать больных COVID-19.

https://www.facebook.com/andriy.sadovyi/posts/421221069366002

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

С начала эпидемии в Украине подтвердили 2,3 млн случаев COVID-19, умерло 54,3 тыс. человек, выздоровело 2,2 млн пациентов.

В Украине адаптивный карантин действовал до 31 августа, страна вернулась к такому режиму с 24 февраля 2021 года. Регионы делятся на "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную" зоны по уровню ограничений, которые зависят от эпидемической ситуации.

С июня в стране разрешена круглосуточная работа кафе и массовые мероприятия. 9 июня Минздрав обнародовал обновленные индикаторы определения уровней эпидопасности, согласно которым все регионы Украины перешли в "зеленую" зону.

11 августа Кабмин продлил адаптивный карантин в Украине до 1 октября.

За последнюю неделю количество новых случаев заболевания COVID-19 в Украине возросло на 6 тыс., а количество госпитализаций – на 1,5 тыс., правительство планирует ввести новые правила для "желтой" зоны карантина, сообщили 13 сентября в Кабмине.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Львов, вакцинация, Андрей Садовый, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, коронавирус
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Сколько любви в этой фотографии". Горбунов показал фото с младшим сыном, которому скоро исполнится месяц
"Сколько любви в этой фотографии". Горбунов показал фото с младшим сыном, которому скоро исполнится месяц
  Нежное куриное филе под шубой. Быстрый рецепт приготовления в духовке
  Нежное куриное филе под шубой. Быстрый рецепт приготовления в духовке
"Теперь понятно, почему вы так сильно похудели". 30-летний внук Пугачевой озвучил свой диагноз
"Теперь понятно, почему вы так сильно похудели". 30-летний внук Пугачевой озвучил свой диагноз
"Силикон вылетит". Анна Седокова засветила полуобнаженную грудь
"Силикон вылетит". Анна Седокова засветила полуобнаженную грудь
  Жена участника "Танцев со звездами" поссорилась с ним из-за того, что ее не взяли в проект
  Жена участника "Танцев со звездами" поссорилась с ним из-за того, что ее не взяли в проект
Мадонна засветила грудь и ягодицы на сцене MTV Video Music Awards
Мадонна засветила грудь и ягодицы на сцене MTV Video Music Awards
В США ищут без вести пропавшую звезду сериала "Доктор Кто" Таню Фир
В США ищут без вести пропавшую звезду сериала "Доктор Кто" Таню Фир
13 сентября: какой сегодня праздник, у кого именины, народные приметы
13 сентября: какой сегодня праздник, у кого именины, народные приметы
  "У меня так было с моей бывшей женой, и я не хочу это повторять". Фагот назвал причину, из-за которой не делает предложение Навроцкой
  "У меня так было с моей бывшей женой, и я не хочу это повторять". Фагот назвал причину, из-за которой не делает предложение Навроцкой
Серебряная призерка Олимпийских игр Терлюга рассказала, когда запланировала свадьбу
Серебряная призерка Олимпийских игр Терлюга рассказала, когда запланировала свадьбу
  "Лелик думает, что живет в отеле". Каменских пожаловалась, что Потап повсюду разбрасывает свою одежду
  "Лелик думает, что живет в отеле". Каменских пожаловалась, что Потап повсюду разбрасывает свою одежду
"Получается, что кров и еду даем мы". Наташа Королева высказалась о проживающей в ее доме стриптизерше – избраннице 19-летнего сына
"Получается, что кров и еду даем мы". Наташа Королева высказалась о проживающей в ее доме стриптизерше – избраннице 19-летнего сына
"Аллочка, красотка". Галкин в присутствии детей осыпал Пугачеву комплиментами. Видео
"Аллочка, красотка". Галкин в присутствии детей осыпал Пугачеву комплиментами. Видео
  "Было много матов в сторону судей". Люленов прокомментировал свой вылет из шоу "Танцы со звездами"
  "Было много матов в сторону судей". Люленов прокомментировал свой вылет из шоу "Танцы со звездами"
  "Благодарю любимых Диму и Диму. Пусть у вас все будет хорошо. Рядом со мной". Билык выступила с двумя экс-супругами
  "Благодарю любимых Диму и Диму. Пусть у вас все будет хорошо. Рядом со мной". Билык выступила с двумя экс-супругами
"У меня просто очень горячая жена". Стриптизер Суровцев рассказал, как полиция заподозрила его в создании порностудии
"У меня просто очень горячая жена". Стриптизер Суровцев рассказал, как полиция заподозрила его в создании порностудии
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"До того, как появились деньги". Каминская показала, как выглядела в юности
"До того, как появились деньги". Каминская показала, как выглядела в юности
"Королева". Спирс снялась топлес и покрутила задницей в стрингах
"Королева". Спирс снялась топлес и покрутила задницей в стрингах
"Просто нереальная". Жена героя "Холостяк 10" зажгла эротическими танцами в латексе
"Просто нереальная". Жена героя "Холостяк 10" зажгла эротическими танцами в латексе
Возлюбленная "танцующего миллионера" Вакки рассказала, на каком языке общается с дочкой
Возлюбленная "танцующего миллионера" Вакки рассказала, на каком языке общается с дочкой
"Ну что ты творишь?", "Желанная какая". Loboda в бикини похвасталась стройным телом
"Ну что ты творишь?", "Желанная какая". Loboda в бикини похвасталась стройным телом
"Ухтышка, голенькая красотка", "Попку простудишь". Звезда "Женского квартала" Сопонару полностью разделась перед камерой
"Ухтышка, голенькая красотка", "Попку простудишь". Звезда "Женского квартала" Сопонару полностью разделась перед камерой
"Расфуфыренная гром-баба". Волочкова предстала в необычном образе
"Расфуфыренная гром-баба". Волочкова предстала в необычном образе
"Вы прекрасны", "Боже мой". Зеленские поцеловались на публичном мероприятии
"Вы прекрасны", "Боже мой". Зеленские поцеловались на публичном мероприятии
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS