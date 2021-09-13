Во Львове из 201 госпитализированного пациента с коронавирусом 200 не вакцинированы – Садовый

Он отметил, что сегодня состоялось заседание городской комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.
"Сегодня говорим о COVID-19. Итоги очевидны – вакцинация работает. По состоянию на утро понедельника в больнице скорой помощи лежит 201 пациент. 200 из них не вакцинированы!" – написал мэр.
Садовый сообщил, что власти города также обратятся к Минздраву и Нацслужбе здоровья с просьбой вернуть юридическую возможность всем городским больницам принимать больных COVID-19.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
С начала эпидемии в Украине подтвердили 2,3 млн случаев COVID-19, умерло 54,3 тыс. человек, выздоровело 2,2 млн пациентов.
В Украине адаптивный карантин действовал до 31 августа, страна вернулась к такому режиму с 24 февраля 2021 года. Регионы делятся на "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную" зоны по уровню ограничений, которые зависят от эпидемической ситуации.
С июня в стране разрешена круглосуточная работа кафе и массовые мероприятия. 9 июня Минздрав обнародовал обновленные индикаторы определения уровней эпидопасности, согласно которым все регионы Украины перешли в "зеленую" зону.
11 августа Кабмин продлил адаптивный карантин в Украине до 1 октября.
За последнюю неделю количество новых случаев заболевания COVID-19 в Украине возросло на 6 тыс., а количество госпитализаций – на 1,5 тыс., правительство планирует ввести новые правила для "желтой" зоны карантина, сообщили 13 сентября в Кабмине.