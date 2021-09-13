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Кузин анонсировал производство в Украине вакцины против гриппа

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Появление вакцины против гриппа от украинского производителя запланировано на первое полугодие 2022 года
Появление вакцины против гриппа от украинского производителя запланировано на первое полугодие 2022 года
Фото: moz.gov.ua

Игорь Кузин – заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины сообщил, что в Украине собираются производить вакцину от гриппа. Об этом говорится на сайте Минздрава.

Ее появление запланировано на первое полугодие 2022 года.

"Украинские фармацевтические производители проводят переговоры по локализации производства вакцины от гриппа на территории Украины. Это будет трех- или четырехвалентная вакцина в монодозных шприцах", – сообщил Кузин.

По его словам, речь идет о продукции "in bulk" – в Украине будут осуществлять фасовку действующего вещества, упаковку и маркировку.

"Но в то же время мы будем иметь отечественного производителя, который сможет обеспечить страну необходимым количеством вакцин. И мы не будем вынуждены искать ее на рынках Европы", – отметил главный санврач страны. 

Он также заявил, что в эпидсезоне 2021–2022 в Украине ожидается циркуляция трех штаммов гриппа, новых штаммов или более тяжелого течения болезни по сравнению с прошлым годом в Минздраве не прогнозируют.

Контекст:

В августе 2020 года Минздрав призывал граждан Украины вакцинироваться от гриппа, поскольку прививки являются самым действенным средством профилактики гриппа и его осложнений. Вакцинация от гриппа позволит избежать одновременного инфицирования и коронавирусом, отмечали в ведомстве.

В Центре общественного здоровья отмечали, что Всемирная организация здравоохранения ежегодно обновляет свои рекомендации по составам вакцин от гриппа.

Теги: Министерство здравоохранения, грипп, вакцинация, болезнь, Минздрав, здравоохранение, вакцина, Игорь Кузин, прививки
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