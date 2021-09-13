Кузин анонсировал производство в Украине вакцины против гриппа

Появление вакцины против гриппа от украинского производителя запланировано на первое полугодие 2022 года Фото: moz.gov.ua

Ее появление запланировано на первое полугодие 2022 года.

"Украинские фармацевтические производители проводят переговоры по локализации производства вакцины от гриппа на территории Украины. Это будет трех- или четырехвалентная вакцина в монодозных шприцах", – сообщил Кузин.

По его словам, речь идет о продукции "in bulk" – в Украине будут осуществлять фасовку действующего вещества, упаковку и маркировку.

"Но в то же время мы будем иметь отечественного производителя, который сможет обеспечить страну необходимым количеством вакцин. И мы не будем вынуждены искать ее на рынках Европы", – отметил главный санврач страны.

Он также заявил, что в эпидсезоне 2021–2022 в Украине ожидается циркуляция трех штаммов гриппа, новых штаммов или более тяжелого течения болезни по сравнению с прошлым годом в Минздраве не прогнозируют.