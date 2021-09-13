Кузин анонсировал производство в Украине вакцины против гриппа

Ее появление запланировано на первое полугодие 2022 года.
"Украинские фармацевтические производители проводят переговоры по локализации производства вакцины от гриппа на территории Украины. Это будет трех- или четырехвалентная вакцина в монодозных шприцах", – сообщил Кузин.
По его словам, речь идет о продукции "in bulk" – в Украине будут осуществлять фасовку действующего вещества, упаковку и маркировку.
"Но в то же время мы будем иметь отечественного производителя, который сможет обеспечить страну необходимым количеством вакцин. И мы не будем вынуждены искать ее на рынках Европы", – отметил главный санврач страны.
Он также заявил, что в эпидсезоне 2021–2022 в Украине ожидается циркуляция трех штаммов гриппа, новых штаммов или более тяжелого течения болезни по сравнению с прошлым годом в Минздраве не прогнозируют.
В августе 2020 года Минздрав призывал граждан Украины вакцинироваться от гриппа, поскольку прививки являются самым действенным средством профилактики гриппа и его осложнений. Вакцинация от гриппа позволит избежать одновременного инфицирования и коронавирусом, отмечали в ведомстве.
В Центре общественного здоровья отмечали, что Всемирная организация здравоохранения ежегодно обновляет свои рекомендации по составам вакцин от гриппа.