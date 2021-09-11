Главный санврач рассказал, что в Украине будут проводить показательные рейды для контроля за соблюдением масочного режима

Кузин: Мы несколько раз общались с Нацполицией Фото: uacrisis.org

"Мы несколько раз общались с Нацполицией. Мы будем начинать с показательных рейдов. Мы действительно понимаем, что в аэропорту Борисполь сейчас не контролируется вообще ничего, и об этом есть сообщения и в СМИ... Мы будем сейчас внедрять механизм таких рейдов на критические объекты, и мы будем также это делать на уровне областей, чтобы работать вместе с Нацполицией, помогать им фиксировать такие случаи", – сказал Кузин.

По его словам, с Нацполицией также прорабатывают "более жесткие меры" по контролю использования средств индивидуальной защиты.

9 сентября в эфире "Громадського радіо" замглавы Киевской горгосадминистрации Анна Старостенко сообщала, что в Киеве уже проводят показательные рейды для контроля масочного режима.

"На комиссии по чрезвычайным ситуациям регионального уровня мы принимали решение, чтобы усилить именно инспектирование соблюдения санитарно-эпидемиологических норм, которые сейчас действуют, чтобы люди могли уберечь себя, а те, кто нарушает правила, чтобы несли ответственность. Такие рейды уже проводятся", – сказала она.