Радуцкий призвал штрафовать украинцев за маски на подбородке

"Маска на подбородке, пластиковый щиток равны отсутствию маски. Пришло время для Нацполиции и Гоструда вспомнить о требованиях законодательства и усилить контроль за соблюдением масочного режима", – написал он.

Радуцкий отметил, что сегодня в Украине установлены два эпидемических антирекорда: выявлено 2 тыс. инфицированных коронавирусом и зафиксировано 66 летальных случаев – это наибольшие показатели с начала июня.

"Одна из причин стремительного ухудшения эпидситуации – игнорирование карантина. Мы видим все больше людей в транспорте, магазинах и других помещениях с маской на подбородке или вообще без масок. Официанты, кассиры, администраторы в последнее время вместо масок начали использовать защитные щитки, которые прикрывают рот и нос", – написал Радуцкий.

Глава профильного комитета Рады, ссылаясь на ученых, заверил, что щитки не являются альтернативой медицинским маскам.

"Такие миниатюрные щитки просто меняют направление движения потока воздуха, который мы выдыхаем. Но это ничего принципиально не меняет, если речь идет о закрытом помещении с плохой вентиляцией", – пояснил он.

Кроме того, отметил нардеп, часть людей уже прошли полный курс вакцинации и считают, что на них ограничения не распространяются, но законодательство одинаково для всех.

Радуцкий напомнил, что в прошлом году Рада приняла два закона о наказании за нарушение масочного режима: для граждан штраф составляет от 170 до 255 грн, для юридических лиц – от 3,4 тыс. грн до 5,1 тыс. грн. Он призвал профильные органы усилить контроль за соблюдением масочного режима.