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Радуцкий призвал штрафовать украинцев за маски на подбородке

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Радуцкий призвал штрафовать за неправильное ношение защитных масок
Радуцкий призвал штрафовать за неправильное ношение защитных масок
Фото: Михаил Радуцкий / Facebook

Глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий ("Слуга народа") призвал штрафовать украинцев за маски на подбородке и использование пластиковых щитков как за нарушение карантина. Заявление он опубликовал в Facebook 27 августа.

"Маска на подбородке, пластиковый щиток равны отсутствию маски. Пришло время для Нацполиции и Гоструда вспомнить о требованиях законодательства и усилить контроль за соблюдением масочного режима", – написал он. 

Радуцкий отметил, что сегодня в Украине установлены два эпидемических антирекорда: выявлено 2 тыс. инфицированных коронавирусом и зафиксировано 66 летальных случаев – это наибольшие показатели с начала июня.

"Одна из причин стремительного ухудшения эпидситуации – игнорирование карантина. Мы видим все больше людей в транспорте, магазинах и других помещениях с маской на подбородке или вообще без масок. Официанты, кассиры, администраторы в последнее время вместо масок начали использовать защитные щитки, которые прикрывают рот и нос", – написал Радуцкий.

Глава профильного комитета Рады, ссылаясь на ученых, заверил, что щитки не являются альтернативой медицинским маскам.

"Такие миниатюрные щитки просто меняют направление движения потока воздуха, который мы выдыхаем. Но это ничего принципиально не меняет, если речь идет о закрытом помещении с плохой вентиляцией", – пояснил он.

Кроме того, отметил нардеп, часть людей уже прошли полный курс вакцинации и считают, что на них ограничения не распространяются, но законодательство одинаково для всех. 

Радуцкий напомнил, что в прошлом году Рада приняла два закона о наказании за нарушение масочного режима: для граждан штраф составляет от 170 до 255 грн, для юридических лиц – от 3,4 тыс. грн до 5,1 тыс. грн. Он призвал профильные органы усилить контроль за соблюдением масочного режима.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Необходимость ношения масок отмечали во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Глава европейского подразделения ВОЗ Ханс Клюге в ноябре 2020 года говорил, что если 95% людей будут носить маски, жесткий карантин вводить не придется.

С начала эпидемии в Украине подтвердили почти 2,8 млн случаев COVID-19, умерло 53,6 тыс. человек.

В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, говорил 4 августа главный санитарный врач Украины – замминистра здравоохранения Игорь Кузин.

Вспышка COVID-19, спровоцированная штаммом коронавируса SARS-CoV-2 "Дельта"может произойти в любой момент, говорил министр здравоохранения Виктор Ляшко. Он отмечал 19 августа, что осенью в Украине ожидается новая волна заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Теги: эпидемия, карантин, Михаил Радуцкий, здравоохранение, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус, маски, маска
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