В Днепре двое мужчин устроили в супермаркете конфликт из-за маски, их спор закончился стрельбой

Мужчина стрелял в человека без маски возле супермаркета на улице Тверской .

"Было замечание относительно ношения средств индивидуальной защиты. Потерпевший в больницу не обращался, по предварительной информации, у него синяк", – рассказали полицейские.

Револьвер у стрелявшего изъяли, решается вопрос о внесении сведений об инциденте в Единый реестр досудебных расследований по статье о хулиганстве или нанесении легких телесных повреждений.

Инцидент произошел около 20.30, уточнило издание "Информатор". Пострадавший получил травму под правым глазом, в него стрелял 43 летний местный житель, рассказали источники издания.

Кроме пистолета, при себе у него были газовый баллончик и электрошокер. Нападавшего задержали и доставили в отделение полиции.