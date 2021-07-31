В Киеве мужчина стрелял из окна по прохожим, называя их "хохлами". Его задержала полиция

Стрелок говорил, что пошел служить в террористическую организацию "ДНР" "во имя России и [президента РФ] Владимира Путина".
"В Украине такое поведение недопустимо. Нарушитель задержан", – сообщил Билошицкий.
Сотрудникам полиции уроженец города Марьинка (Донецкая область) заявил, что "хотел создать провокацию" и это была "просто шутка". По словам молодого человека, он считал, что "это покажется смешным людям, с которыми он общался".
Олексій Білошицький: В Україні така поведінка не допустима.— Патрульна Поліція (@patrolpoliceua) July 31, 2021
Порушника затримано.
Слава Україні! pic.twitter.com/TA89eQUbKe