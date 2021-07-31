В Киеве мужчина стрелял из окна по прохожим, называя их "хохлами". Его задержала полиция

Сотрудникам полиции задержанный заявил, что это была "просто шутка" Фото: depositphotos.com

Стрелок говорил, что пошел служить в террористическую организацию "ДНР" "во имя России и [президента РФ] Владимира Путина".

"В Украине такое поведение недопустимо. Нарушитель задержан", – сообщил Билошицкий.

Сотрудникам полиции уроженец города Марьинка (Донецкая область) заявил, что "хотел создать провокацию" и это была "просто шутка". По словам молодого человека, он считал, что "это покажется смешным людям, с которыми он общался".