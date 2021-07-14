Полиция установила мужчину, который стрелял во время празднования свадьбы в Одесской области. Он уже раскаялся

Задержание мужчины, открывшего стрельбу из автомата, произошло у входа в ресторан Фото: depositphotos.com

"Правонарушитель понесет наказание в соответствии с законодательством. Также установлен водитель автомобиля, который своими действиями создавал аварийную ситуацию на дороге. В отношении мужчины будет составлен административный протокол", – отметили правоохранители.

Лидер общественной организации "Уличный фронт" Демьян Ганул опубликовал в Facebook видео полицейской спецоперации на свадьбе. Судя по видео, она проходила у ресторана "Море".

"На это можно смотреть вечно. Только что КОРД наведался на свадьбу, гости которой недавно открыли огонь из автоматического оружия в Одессе. Редко пишу спасибо полиции, сегодня такой случай", – подчеркнул он.

В Telegram-канале "Х...евая Одесса" опубликовали видео, на котором мужчина раскаивается в стрельбе.

"В сети появилось видео с извинениями парня, который сегодня устроил стрельбу возле Фонтанки. СБУ нашла и поговорила", – сообщили в посте.

На видео мужчина, назвавший себя Кириллом Крамаренко, принес извинения одесситам "за неподобающее поведение".

"Я искренне раскаиваюсь и обязуюсь больше не исполнять таких поступков", – сказал он.