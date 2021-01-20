В Одессе задержали мужчину, ходившего по улице с отрезанной головой в руках, в его квартире нашли два трупа

В Одессе сегодня правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в убийстве и расчленении отца, а также еще одного человека. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Одесской области.
"Думская" со ссылкой на свидетелей сообщает, что голый и окровавленный мужчина, обмотанный кишками и держащий в руках голову человека, вышел из подъезда, сел на лавочку и закурил.
Полицейские прибыли по вызову прохожих и увидели мужчину с человеческой головой в руках, который заходил в подъезд дома. Они зашли в его квартиру, где обнаружили тела двух мужчин с признаками насильственной смерти.
В Telegram-канале уголовного розыска уточняется, что убитые – отец задержанного и еще один человек.
"20 января в городе Одесса на улице задержан мужчина с отрезанной головой в руках и обмотанный человеческими внутренними органами. Предварительно установлено, что он совершил убийство отца и еще одного человека, данные которого в настоящее время выясняются. Одному из погибших убийца вспорол брюшную полость, а другому отрезал голову", – говорится в сообщении.
В отделе коммуникации полиции области отмечают, что сведения по факту умышленного убийства внесены в Единый реестр досудебных расследований. С подозреваемым проводятся первоочередные следственные действия.