В Одессе оправдали экс-начальника СИЗО. По версии прокуратуры, из-за его халатности осужденный убил сотрудницу изолятора

Судья Малиновского районного суда Одессы Дмитрий Передерко оправдал бывшего начальника СИЗО №21, подполковника внутренней службы Вячеслава Коваля, которого прокуратура обвиняла в служебной халатности, сообщило 12 февраля издание "Думская".

По версии обвинения, халатность Коваля привела к тому, что осужденный Василий Чемериз в августе 2017 года убил и расчленил тело сотрудницы изолятора Алены Порошенко.

По данным следствия, Чемериз до убийства сотрудницы постоянно жил в хозяйственном дворе и у него был доступ к колюще-режущим предметам. Коваль, считают в прокуратуре, знал об этом, но не предпринимал никаких мер, чтобы это прекратить.

В свою очередь Коваль отрицал, что Чемериз находился в хоздворе постоянно, и подчеркивал, что “вывод заключенных не запрещен законом“. Кроме того, экс-начальник СИЗО утверждает, что документы о выводе заключенного, найденные правоохранителями, недействительны, потому что были подписаны сотрудником, которого отстранили от должности за восемь дней до убийства.

В приговоре отмечается, что вина экс-начальника в гибели сотрудницы СИЗО не доказана. По мнению суда, причиной гибели Порошенко стали “умышленные действия Чемериза“, а не халатность Коваля.

В Едином реестре судебных решений приговор суда пока не опубликован.