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В Одессе оправдали экс-начальника СИЗО. По версии прокуратуры, из-за его халатности осужденный убил сотрудницу изолятора

Малиновский районный суд Одессы счел вину экс-начальника СИЗО №21 Вячеслава Коваля в халатности, которая привела к гибели сотрудницы изолятора Алены Порошенко, недоказанной.

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В Одессе оправдали бывшего начальника СИЗО №21 Вячеслава Коваля
В Одессе оправдали бывшего начальника СИЗО №21 Вячеслава Коваля
Фото: dumskaya.net

Судья Малиновского районного суда Одессы Дмитрий Передерко оправдал бывшего начальника СИЗО №21, подполковника внутренней службы Вячеслава Коваля, которого прокуратура обвиняла в служебной халатности, сообщило 12 февраля издание "Думская"

По версии обвинения, халатность Коваля привела к тому, что осужденный Василий Чемериз в августе 2017 года убил и расчленил тело сотрудницы изолятора Алены Порошенко. 

По данным следствия, Чемериз до убийства сотрудницы постоянно жил в хозяйственном дворе и у него был доступ к колюще-режущим предметам. Коваль, считают в прокуратуре, знал об этом, но не предпринимал никаких мер, чтобы это прекратить.

В свою очередь Коваль отрицал, что Чемериз находился в хоздворе постоянно, и подчеркивал, что “вывод заключенных не запрещен законом“. Кроме того, экс-начальник СИЗО утверждает, что документы о выводе заключенного, найденные правоохранителями, недействительны, потому что были подписаны сотрудником, которого отстранили от должности за восемь дней до убийства.

В приговоре отмечается, что вина экс-начальника в гибели сотрудницы СИЗО не доказана. По мнению суда, причиной гибели Порошенко стали “умышленные действия Чемериза“, а не халатность Коваля.

В Едином реестре судебных решений приговор суда пока не опубликован.

Чемериз убил Алену Порошенко 17 августа 2017 года. После убийства он расчленил тело и выбросил останки в мусорный бак.

17 мая 2019 года Малиновский районный суд Одессы приговорил убийцу к пожизненному заключению. Он отказался признать вину.

Теги: Одесса, убийство, СИЗО, приговор, правоохранители
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