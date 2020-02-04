В Одесском СИЗО из-за побоев умер заключенный

В инциденте замешан сотрудник Одесского следственного изолятора, которого подозревают во взяточничестве.

В Одесском следственном изоляторе из-за побоев сокамерников умер заключенный. Об этом 3 февраля сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований.

По предварительной информации, работники изолятора незаконно допустили двоих заключенных в камеру, где содержался другой заключенный. Последнего избили, после чего сотрудники СИЗО переместили его в карцер, где узник и умер.

Следователи начали досудебное расследование по факту возможного злоупотребления служебным положением работниками СИЗО.

Кроме того, следователи выяснили, что один из сотрудников СИЗО, допустивший инцидент, в марте 2019 года попался на взяточничестве в размере $2 тыс. Его неоднократно отстраняли от должности начальника отдела СИЗО, а в сентябре 2019-го обвинительный акт в отношении него был направлен в суд.

По данным ГБР, этот же начальник отдела является фигурантом еще одного уголовного производства. Ранее он незаконно разрешил свободное передвижение, беспрепятственное общение с родственниками и знакомыми и пользование запрещенными предметами другому заключенному.