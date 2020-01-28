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Убийство 11-летней Дарьи Лукьяненко. Суд решил рассматривать дело в закрытом режиме

Раздельнянский районный суд Одесской области удовлетворил ходатайство прокурора, который настаивал на рассмотрении дела об убийстве 11-летней Дарьи Лукьяненко, хотя подозреваемый Николай Тарасов и семья ребенка были против. Позже адвокат родных ЛУкьяненко сказал, что не будет подавать апелляцию на это решение.

Тарасов снова сказал, что признался в убийстве под давлением правоохранителей
Тарасов снова сказал, что признался в убийстве под давлением правоохранителей
Фото: radiosvoboda.org

Раздельнянский районный суд Одесской области решил продолжить рассмотрение дела об убийтсве 11-летней Дарьи Лукьяненко в закрытом режиме и продолжил срок содержания подозреваемого в совершении преступления Николая Тарасова до 26 марта, информирует пресс-служба суда. 

В релизе сказано, что ходатайство о назначении обвинительного акта к судебному рассмотрению и проведения разбирательства в закрытом судебном заседании заявил прокурор. Семья девочки и Тарасов были против. 

Как сообщил "Радіо Свобода" адвокат потерпевших Рубен Степанян, позже семья убитой согласилась с мнением судьи. 

"Со стороны родителей было желание, чтобы заседание было открытым. Но, с другой стороны, как сказал судья, в деле есть материалы, которые не стоит обнародовать широкой общественности. Мы не будем опротестовывать это решение судьи, потому что действительно прокурор будет очень глубоко освещать и проговаривать все материалы, все экспертизы. Поэтому мы в принципе поддерживаем это решение суда", – заявил он. 

Тарасов снова сказал, что давал показания под давлением

"Мне говорили, что меня убьют, что моим родителям сделают плохо. Это где-то четыре часа это тянулось. К сожалению, я не знаю фамилии тех, кто это делал, но в этом участвовали все работники полиции – и местные, и те, кто приехал. Я просил, чтобы мне дали пообщаться с адвокатом наедине, но мне сказали, что нельзя, что поскольку "такое дело большое, нужно, чтобы правоохранители стояли рядом". Мне сказали подписать, я подписал", – заявил он во время перерыва. 

Кроме того, во время заседания 27 января судья сообщил, что семья погибшей заявила требование к Тарасову возместить 1 млн грн морального ущерба и 68 тыс. грн материального ущерба. 

Следующее заседание назначено на 14.00 6 февраля.

13 июня Дарья Лукьяненко пошла на занятия в танцевальный кружок. В последний раз она попала в объектив камеры видеонаблюдения днем в районе рынка. Родители пытались самостоятельно найти девочку, в ночь на 14 июня они обратились в полицию. Правоохранители проводили круглосуточную спецоперацию по поиску школьницы.

19 июня тело ребенка нашли в выгребной яме в одном из домовладений поселка Ивановка.

20 июня на тот момент первый замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин заявил, что задержанный местный житель сознался в преступлении. На допросе он рассказал, что затащил девочку в дом, задушил ее, после чего раздел и бросил тело в выгребную яму. Результаты медицинского заключения свидетельствуют о том, что подозреваемый нанес девочке несколько ножевых ранений в шею, повредив сонную артерию, писала "Страна".

Тогдашний глава Нацполиции Сергей Князев сказал, что в качестве основной причины смерти девочки полиция рассматривает убийство на сексуальной почве

На судебном заседании 21 июля Тарасов не смог объяснить мотивов своего поступка. Он заявлял, что предложил девочке "зайти на минутку", а через 15–20 минут после этого убил.

Теги: убийство, Одесская область, судья, суд, Дарья Лукьяненко, заседание
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