В Одесской области стрельбой из автомата праздновали свадьбу. Полиция ввела план "Перехват"

Стрельба произошла во время празднования свадьбы представителями чеченской диаспоры, сообщили СМИ Фото: depositphotos.com

Информацию о стрельбе правоохранители внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

"Для задержания автомобиля правонарушителей в действие введена полицейская операция "Перехват". Обстоятельства происшествия и причастные к нему лица устанавливаются", – уточнили в полиции.

По данным агентства "Интерфакс-Украина", стрельба произошла во время празднования свадьбы представителями чеченской диаспоры.

"Обычаи обычаями, но это откровенное и наглое поведение нарушает закон и подвергает опасности окружающих", – сказал источник агентства.

Одесское издание "Думская" опубликовало в YouTube кадры со стрельбой. На кадрах видно, что мужчина стреляет из автомата в воздух.

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