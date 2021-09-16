ВОЗ прогнозирует Украине циркуляцию четырех штаммов гриппа. В Минздраве сообщили, кому нужно прививаться в первую очередь

В этом году в аптеки планируют доставить примерно миллион доз вакцин от гриппа Фото: ЕРА

Об этом пресс-служба Минздрава сообщила в Facebook.

Речь идет о вирусах, похожих на H1N1 (A/Victoria), H3N2 (A/Cambodia), В/Washington и B/Phuket, говорится в сообщении.

"Вакцинироваться от этих штаммов лучше до начала циркуляции вирусов гриппа (сентябрь – октябрь), чтобы появился иммунитет и достаточное количество защитных антител. Для этого нужно примерно две недели. Однако прививки можно делать и позже, даже если в вашем регионе уже зафиксированы сезонные вспышки заболеваемости. Вопреки распространенному мифу, это не ослабляет, а наоборот – именно усиливает способность организма противостоять гриппу", – подчеркнули в Минздраве.

Пресс-служба ведомства сообщила, что в первую очередь прививки нужны:

медицинским работникам;

беременным женщинам (в министерстве заверили, что вакцинация против гриппа безопасна на всех этапах беременности);

людям старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями;

учителям, социальным работникам и всем, кто работает в местах большого скопления людей.

"Вакцинация против гриппа относится к рекомендованным – ее нет в национальном календаре профилактических прививок, поэтому вакцину можно закупать за счет местных бюджетов, предприятий или за свой счет. В условиях эпидемии острого вирусного заболевания COVID-19 особенно активно возникает необходимость прививаться в том числе от сезонного гриппа. Вакцина от COVID-19 не является аналогом вакцины против соответствующих штаммов гриппа и наоборот", – добавили в Минздраве.

Замминистра здравоохранения – главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин рассчитывает, что медиков смогут привить от гриппа бесплатно, за счет гуманитарной помощи. В этом году в аптеки, по его данным, планируют доставить примерно миллион доз вакцин от гриппа, но окончательное количество будет регулироваться спросом.