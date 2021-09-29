Ляшко пригрозил аннулировать лицензии медучреждениям за поддельные COVID-сертификаты

"Министерство здравоохранения будет инициировать отстранение руководителей учреждений здравоохранения, где подделывают свидетельства о проведении вакцинации. Мы будем официально направлять представления к владельцам заведений здравоохранения, где работают эти врачи, с просьбой отстранить от работы руководителя этого заведения на время проведения следствия – до установления причастности самих руководителей к деяниям, которые совершают их подчиненные", – сказал Ляшко.

По его мнению, руководители медучреждений также должны нести ответственность за то, что происходит в их больницах.

"А в случае повторного нарушения Министерство здравоохранения будет инициировать аннулирование лицензии учреждения здравоохранения и разрыв контракта между учреждением и Национальной службой здоровья Украины", – подчеркнул Ляшко.