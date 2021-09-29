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Ляшко пригрозил аннулировать лицензии медучреждениям за поддельные COVID-сертификаты

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Минздрав будет инициировать отстранение руководителей медучреждений, где подделывают COVID-сертификаты, отметил Ляшко
Минздрав будет инициировать отстранение руководителей медучреждений, где подделывают COVID-сертификаты, отметил Ляшко
Фото: kmu.gov.ua

Министерство здравоохранения Украины будет добиваться отстранения руководителей медучреждений, врачи которых подделывают документы о вакцинации от COVID-19, в случае повторного нарушения заведения здравоохранения будут лишать лицензии. Об этом 29 сентября во время заседания правительства заявил глава Минздрава Виктор Ляшко. Мероприятие транслировалось на YouTube-канале Кабмина.

"Министерство здравоохранения будет инициировать отстранение руководителей учреждений здравоохранения, где подделывают свидетельства о проведении вакцинации. Мы будем официально направлять представления к владельцам заведений здравоохранения, где работают эти врачи, с просьбой отстранить от работы руководителя этого заведения на время проведения следствия – до установления причастности самих руководителей к деяниям, которые совершают их подчиненные", – сказал Ляшко.

По его мнению, руководители медучреждений также должны нести ответственность за то, что происходит в их больницах.

"А в случае повторного нарушения Министерство здравоохранения будет инициировать аннулирование лицензии учреждения здравоохранения и разрыв контракта между учреждением и Национальной службой здоровья Украины", – подчеркнул Ляшко.

Контекст:

Ляшко допускал 15 сентября, что подделка COVID-сертификата в Украине возможна так же, как и обычного паспорта гражданина. По мнению Ляшко, в электронном варианте это сделать будет невозможно, но "есть вопросы по бумажным формам".

В Минздраве Украины сообщали 16 сентября о подготовке законодательного акта об усилении ответственности за подделку медицинских документов.

Кабинет Министров Украины 22 сентября на своем заседании поддержал законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс об ответственности за подделку документов о прививках. В частности, предлагается ввести штраф за подделку COVID-сертификатов от 17 тыс. до 34 тыс. грн или ограничение свободы до двух лет для тех, кто сознательно использует поддельные документы.

Главный санврач Игорь Кузин 27 сентября сообщал, что в Украине открыто около 300 уголовных производств из-за подделки COVID-сертификатов.

Теги: Украина, Министерство здравоохранения, Кабинет Министров, правительство, вакцинация, лицензия, документы, Минздрав, врачи, подделка, заседание, здравоохранение, Кабмин, Виктор Ляшко, нарушение, прививки, COVID-сертификат
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