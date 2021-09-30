Олимпиада 2022 в Пекине пройдет без иностранных болельщиков – МОК

Билеты на зимние Игры 2022 будут продаваться исключительно зрителям из Китая Фото: EPA

"Билеты будут продаваться исключительно зрителям, проживающим на материковой части Китая, которые соответствуют требованиям мер по борьбе с COVID-19", – говорится в сообщении.

Отмечается, что требования для китайских зрителей и детали оформления билетов еще разрабатываются.

Как подчеркнули в МОК, спортсмены, которые полностью не привились против коронавируса, должны будут пройти 21-дневный карантин по прибытии в Пекин на Олимпиаду 2022.