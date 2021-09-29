Минздрав Украины отправит на утилизацию 34 тыс. доз вакцины Pfizer/BioNTech – Ляшко

Он сообщил, что ее не разрешали использовать, так как в Минздраве подозревали нарушение условий хранения.

"Раньше была информация, что при транспортировке вакцины Pfizer был нарушен холодовой режим. Мы эту вакцину забрали и начали расследование. Она хранится на складе. У нас не было четких доказательств, что температурный режим действительно был нарушен", – сказал министр.

Он заявил, что сейчас идет судебный процесс между поставщиком и логистом.

Агентство "Интерфакс-Украина" 29 сентября сообщило со ссылкой на Минздрав, что у 35 676 доз вакцин от коронавируса срок годности истекает 30 сентября. Это 1640 доз вакцин AstraZeneca и 34 036 доз вакцины Pfizer.

Ляшко сообщил, что почти 1,7 тыс. доз вакцины AstraZeneca, срок годности которой истекает 30 сентября, планируют использовать до этого времени. Он уточнил, что в целом проблем с остатками неиспользованных вакцин нет и никому передавать или перепродавать их не собираются.