Минздрав планирует потратить почти 8 млрд грн на COVID-вакцины до 2024 года

Ежегодно в министерстве планируют за бюджетные средства вакцинировать 4,4 млн человек - это около 13% взрослого населения. К 2024 году государство планирует закупить 26,4 млн доз вакцины от COVID-19.
Украинцев намерены вакцинировать дважды в год.
Для повышения уровня доверия к вакцинации StateWatch предлагает украинскому правительству пересмотреть свою коммуникацию с населением относительно прививок, адаптировать ее для различных слоев населения, а также активно опровергать фейки.
Консультант StateWatch, эпидемиолог Владимир Настенко убежден, что Украина в этом вопросе должна перенять опыт других стран. "Дополнительным фактором может служить стимуляция к прививке. Во многих странах предлагается материальное вознаграждение после прививки, участие в денежных лотереях и тому подобное. Эффективным стимулом может служить предоставление выходного на следующий день после вакцинации", - предлагает эксперт.
Вакцинация от COVID-19 в Украине стартовала 24 февраля 2021 года. С начала кампании сделано 12,49 млн прививок (6,93 млн человек получили одну дозу вакцины, 5,57 млн прошли полный курс вакцинации), информирует Минздрав.
По данным Совета нацбезопасности и обороны Украины на конец сентября, в страну поставлено 23,9 млн доз вакцины, из них более 10 млн – производства Sinovac, 6,4 млн – Pfizer, 4,9 млн – AstraZeneca, 2,1 млн – Moderna.