Минздрав планирует потратить почти 8 млрд грн на COVID-вакцины до 2024 года

Ежегодно в министерстве планируют за бюджетные средства вакцинировать 4,4 млн человек - это около 13% взрослого населения. К 2024 году государство планирует закупить 26,4 млн доз вакцины от COVID-19.

Украинцев намерены вакцинировать дважды в год.

Для повышения уровня доверия к вакцинации StateWatch предлагает украинскому правительству пересмотреть свою коммуникацию с населением относительно прививок, адаптировать ее для различных слоев населения, а также активно опровергать фейки.

Консультант StateWatch, эпидемиолог Владимир Настенко убежден, что Украина в этом вопросе должна перенять опыт других стран. "Дополнительным фактором может служить стимуляция к прививке. Во многих странах предлагается материальное вознаграждение после прививки, участие в денежных лотереях и тому подобное. Эффективным стимулом может служить предоставление выходного на следующий день после вакцинации", - предлагает эксперт.