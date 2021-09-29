В Украине не использовано 1,8 млн доз вакцины от коронавируса AstraZeneca со сроком годности до конца октября

"Остаток вакцины AstraZeneca на региональных и местных складах составлял 2 971 600 доз, в том числе со сроком годности: до 30 сентября – 5600 доз, до 31 октября – 1799 000 доз, до 30 ноября – 1 167 000 доз", – говорится в сообщении.

В Минздраве отметили, что число введенных доз вакцин зависит от количества работающих мобильных бригад по иммунизации, пунктов и центров вакцинации населения.

По данным Министерства здравоохранения, за последние сутки в Украине сделали 24 373 прививки препаратом AstraZeneca. При такой средней скорости введения 1799 000 доз закончатся через 73 дня, то есть уже зимой.