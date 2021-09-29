В Украине доступны три вакцины от COVID-19, все они эффективны – Ляшко

Ляшко: Доступ к вакцинам есть даже в самых отдаленных уголках Украины Фото: Міністерство охорони здоров'я України / Facebook

"Не вакцинированные люди, которые перенесли COVID-19, имеют в два раза больший риск заболеть COVID-19 снова, чем вакцинированные", – объяснил он.

По словам министра, "сегодня доступ к вакцинам есть даже в самых отдаленных уголках Украины".

"В Украине сейчас доступны три вакцины – AstraZeneca, CoronaVac и Pfizer. Каждая из этих вакцин эффективно предотвращает тяжелое течение болезни и спасает жизни, но они работают только тогда, когда попадают в ваш организм", – сказал Ляшко.