В Украине доступны три вакцины от COVID-19, все они эффективны – Ляшко

"Не вакцинированные люди, которые перенесли COVID-19, имеют в два раза больший риск заболеть COVID-19 снова, чем вакцинированные", – объяснил он.
По словам министра, "сегодня доступ к вакцинам есть даже в самых отдаленных уголках Украины".
"В Украине сейчас доступны три вакцины – AstraZeneca, CoronaVac и Pfizer. Каждая из этих вакцин эффективно предотвращает тяжелое течение болезни и спасает жизни, но они работают только тогда, когда попадают в ваш организм", – сказал Ляшко.
В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делают вакциной Moderna (Spikevax).
Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. С 21 июля начался пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет.
По состоянию на 29 сентября в Украине одной дозой вакцины от коронавируса привиты 6,9 млн человек, двумя дозами – почти 5,6 млн человек.