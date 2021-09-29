Кабмин Украины выделил средства на кислород для больных COVID-19 и на доплаты сотрудникам лабораторий

"Учитывая быстрое распространение болезни и увеличение нагрузки на больницы, мы продолжаем усиливать медицинскую систему. Путем перераспределения бюджетных расходов направляем дополнительные почти 400 млн грн на обеспечение коечного фонда централизованным кислородным снабжением", – сказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

Он отметил, что с начала эпидемии COVID-19 кислородное обеспечение медучреждений увеличено в Украине "в разы" и на этом не останавливаются.

Также правительство выделило дополнительные 205 млн грн на зарплаты сотрудникам лабораторий, которые задействованы в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Шмыгаль объяснил, что это делается, "учитывая высокую нагрузку на лабораторные центры, которые сейчас работают практически круглосуточно, потому что это насущная необходимость".