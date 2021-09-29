82% умерших от COVID-19 в Украине – люди старше 60 лет – Минздрав

По данным Минздрава, 98,3% умерших от COVID-19 в возрасте старше 60 лет не были вакцинированы Фото: ЕРА

В ведомстве отметили, что граждане пожилого возраста являются приоритетной категорией для вакцинации, так как имеют более высокий риск тяжелого течения COVID-19, госпитализации и смерти.

По данным Минздрава, 98,3% умерших от COVID-19 в возрасте старше 60 лет не были вакцинированы, а 97% госпитализированных с коронавирусом из этой возрастной группы – не прошли полный курс вакцинации.

"На сегодняшний день лишь 20% украинцев старше 60 лет вакцинированы от COVID-19, по крайней мере, первой дозой, а полностью вакцинированных – 16,6%. Доступ к вакцине уже есть в наиболее отдаленных уголках Украины, а мобильная бригада может приехать к тем, кто не может самостоятельно передвигаться. Самое важное – желание украинцев защититься от опасного вируса", – заявил заместитель министра здравоохранения – главный санитарный врач Украины Игорь Кузин.