Уровень заболеваемости COVID-19 не превышен только в двух регионах Украины

Ситуация с COVID-19 признана в мире пандемией Фото: ЕРА

Допустимый уровень заболеваемости в 75 на 100 тыс. населения превышен в этих регионах в три и шесть раз соответственно.

В Донецкой области также превышающая допустимые показатели динамика госпитализаций, а в Черновицкой области – загруженность больничных коек с подведенным кислородом.

Самый низкий уровень заболеваемости COVID-19 зафиксирован в Закарпатской и Кировоградской областях – 61 и 45 на 100 тыс. населения.

Единственный "зеленый" показатель для всех регионов Украины – охват тестированием, он составляет от 496 на 100 тыс. населения (Закарпатская область) до 2589 на 100 тыс. населения (Киев). Допустимый показатель – 300 тестов на 100 тыс. населения.

Скриншот: moz.gov.ua