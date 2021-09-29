Уровень заболеваемости COVID-19 не превышен только в двух регионах Украины

Допустимый уровень заболеваемости в 75 на 100 тыс. населения превышен в этих регионах в три и шесть раз соответственно.
В Донецкой области также превышающая допустимые показатели динамика госпитализаций, а в Черновицкой области – загруженность больничных коек с подведенным кислородом.
Самый низкий уровень заболеваемости COVID-19 зафиксирован в Закарпатской и Кировоградской областях – 61 и 45 на 100 тыс. населения.
Единственный "зеленый" показатель для всех регионов Украины – охват тестированием, он составляет от 496 на 100 тыс. населения (Закарпатская область) до 2589 на 100 тыс. населения (Киев). Допустимый показатель – 300 тестов на 100 тыс. населения.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
В связи с распространением мутации осенью 2021 года в Украине ожидается новая волна заболеваемости коронавирусной инфекцией, заявлял 19 августа министр здравоохранения Виктор Ляшко. Самый большой рост количества случаев COVID-19, по его прогнозам, ожидается в зимний период.
По состоянию на 29 сентября в Украине подтвердили 2,41 млн случаев коронавирусной инфекции, из них 9666 – за последние сутки. Скончалось 56 тыс. пациентов с COVID-19, выздоровело 2,25 млн человек.