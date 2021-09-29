В Украине кислородом обеспечены 40 тыс. коек для больных с COVID-19. В апреле в Минздраве сообщали о 67 тыс.

Койки с кислородом заняты в Украине на 42% Фото: ЕРА (архив)

"Сейчас для предоставления медицинской помощи больным с коронавирусной болезнью и даже для пациентов с подозрением в системе здравоохранения уже подготовлены и функционируют почти 41 тыс. коек. 97% из этих коек обеспечены кислородом", – сказал он.

По словам министра, по состоянию на 28 сентября на стационарном лечении находилось почти 18,5 тыс. пациентов.

"Нагрузка на систему здравоохранения остается контролируемой. Койки с кислородом сегодня заняты на 42%", – подчеркнул Ляшко.

В апреле на тот момент глава Минздрава Максим Степанов говорил о наличии в Украине 67 тыс. коек с кислородом.