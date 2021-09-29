В Украине кислородом обеспечены 40 тыс. коек для больных с COVID-19. В апреле в Минздраве сообщали о 67 тыс.

"Сейчас для предоставления медицинской помощи больным с коронавирусной болезнью и даже для пациентов с подозрением в системе здравоохранения уже подготовлены и функционируют почти 41 тыс. коек. 97% из этих коек обеспечены кислородом", – сказал он.
По словам министра, по состоянию на 28 сентября на стационарном лечении находилось почти 18,5 тыс. пациентов.
"Нагрузка на систему здравоохранения остается контролируемой. Койки с кислородом сегодня заняты на 42%", – подчеркнул Ляшко.
В апреле на тот момент глава Минздрава Максим Степанов говорил о наличии в Украине 67 тыс. коек с кислородом.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
В связи с распространением мутации осенью 2021 года в Украине ожидается новая волна заболеваемости коронавирусной инфекцией, заявлял Ляшко 19 августа. Самый большой рост количества случаев COVID-19, по его прогнозам, ожидается в зимний период.
По состоянию на 29 сентября в Украине подтвердили 2,41 млн случаев коронавирусной инфекции, из них 9666 – за последние сутки. Скончалось 56 тыс. пациентов с COVID-19, выздоровело 2,25 млн человек.