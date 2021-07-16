В Украине кислородом обеспечены 95% коек в больницах для пациентов с COVID-19 – Шмыгаль

"Несмотря на относительно спокойную ситуацию с COVID-19, мы все равно принимаем меры по предотвращению болезни. В Украине продолжается дополнительное переоборудование медицинских учреждений, в том числе подведение централизованного кислорода. Сейчас процент обеспечения кислородом коечного фонда составляет 95%", – сказал он.

Глава правительства подчеркнул, что при этом занято только около 8% больничных коек.

Подготовленность медицинской системы Шмыгаль назвал одной из двух "опор" в борьбе с эпидемией в Украине.