В Украине число новых случаев COVID-19 превысило 11 тыс., это максимум за пять месяцев

За сутки в стране сделали 93 тыс. тестов на COVID-19 Фото: Міністерство охорони здоров'я України / Facebook

"В Украине зафиксировано 11 757 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 1054, медработников – 242). Также за прошедшие сутки госпитализированы 2556 человек, летальных случаев – 194, выздоровели – 3839 человек", – говорится в сообщении.

Сутками ранее в стране подтвердили 9666 случаев COVID-19. Последний раз больше новых инфицирований, чем 29 сентября, фиксировали 23 апреля – 12 711. Рекордный показатель был 4 апреля – 20 341.

За последние 24 часа в стране сделали 93 356 тестов на коронавирус, из них 46 604 – методом ПЦР.

Больше всего инфицированных обнаружили в Харьковской (1087), Львовской (927) и Днепропетровской (926) областях.

С начала эпидемии в Украине подтвердили 2 423 379 случаев коронавирусной инфекции, скончались 56 274 пациента с COVID-19, выздоровел 2 255 191 человек.