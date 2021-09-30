В Украине число новых случаев COVID-19 превысило 11 тыс., это максимум за пять месяцев

"В Украине зафиксировано 11 757 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 1054, медработников – 242). Также за прошедшие сутки госпитализированы 2556 человек, летальных случаев – 194, выздоровели – 3839 человек", – говорится в сообщении.
Сутками ранее в стране подтвердили 9666 случаев COVID-19. Последний раз больше новых инфицирований, чем 29 сентября, фиксировали 23 апреля – 12 711. Рекордный показатель был 4 апреля – 20 341.
За последние 24 часа в стране сделали 93 356 тестов на коронавирус, из них 46 604 – методом ПЦР.
Больше всего инфицированных обнаружили в Харьковской (1087), Львовской (927) и Днепропетровской (926) областях.
С начала эпидемии в Украине подтвердили 2 423 379 случаев коронавирусной инфекции, скончались 56 274 пациента с COVID-19, выздоровел 2 255 191 человек.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
В Украине ухудшается эпидемическая ситуация. Летом фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре показатель увеличился.
В связи с распространением мутации осенью в Украине ожидается новая волна заболеваемости коронавирусной инфекцией, заявлял 19 августа министр здравоохранения Виктор Ляшко. Самый большой рост количества случаев COVID-19, по его прогнозам, ожидается в зимний период.