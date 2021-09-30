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В Украине число новых случаев COVID-19 превысило 11 тыс., это максимум за пять месяцев

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За сутки в стране сделали 93 тыс. тестов на COVID-19
За сутки в стране сделали 93 тыс. тестов на COVID-19
Фото: Міністерство охорони здоров'я України / Facebook

29 сентября в Украине подтвердили 11 757 новых случаев коронавирусной инфекции, проинформировало 30 сентября в Facebook Министерство здравоохранения.

"В Украине зафиксировано 11 757 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 1054, медработников – 242). Также за прошедшие сутки госпитализированы 2556 человек, летальных случаев – 194, выздоровели – 3839 человек", – говорится в сообщении.

Сутками ранее в стране подтвердили 9666 случаев COVID-19Последний раз больше новых инфицирований, чем 29 сентября, фиксировали 23 апреля – 12 711. Рекордный показатель был 4 апреля – 20 341.

За последние 24 часа в стране сделали 93 356 тестов на коронавирус, из них 46 604 – методом ПЦР.

Больше всего инфицированных обнаружили в Харьковской (1087), Львовской (927) и Днепропетровской (926) областях.

С начала эпидемии в Украине подтвердили 2 423 379 случаев коронавирусной инфекции, скончались 56 274 пациента с COVID-19, выздоровел 2 255 191 человек.

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/1959565324206563

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией

В Украине ухудшается эпидемическая ситуация. Летом фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре показатель увеличился.

В связи с распространением мутации осенью в Украине ожидается новая волна заболеваемости коронавирусной инфекцией, заявлял 19 августа министр здравоохранения Виктор Ляшко. Самый большой рост количества случаев COVID-19, по его прогнозам, ожидается в зимний период.

Теги: Министерство здравоохранения, эпидемия, Харьковская область, Днепропетровская область, Львовская область, болезнь, инфекция, здравоохранение, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус, тестирование
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