В Киеве мужчина и женщина массово подделывали СOVID-сертификаты и ПЦР-тесты. Их разоблачила киберполиция

Отмечается, что правонарушители продавали ПЦР-тесты по 600 грн, а свидетельства о вакцинации – по 1200 грн.

"В своей деятельности преступники использовали поддельные печати и логотип известной украинской клиники. По предварительным подсчетам, пара успела изготовить около 200 поддельных медицинских документов", – говорится в сообщении.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

В ходе обысков правоохранители изъяли ноутбук, мобильные телефоны, банковские карты, а также бланки для ПЦР-тестов на коронавирус.

"В результате осмотра изъятой техники найдены переписки о заказе фальшивых сертификатов и выявлены бланки для их изготовления", – подчеркнули в департаменте киберполиции.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Открыто производство по ч. 3 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество), санкция статьи предусматривает наказание до восьми лет лишения свободы.