Радуцкий сказал, когда Рада может рассмотреть законопроект об усилении ответственности за подделку COVID-сертификатов

Радуцкий заявил, что поддерживает усиление ответственности за подделку свидетельств о вакцинации Фото: Михайло Радуцький / Facebook

Он заявил, что поддерживает усиление ответственности за подделку свидетельств о вакцинации.

"Сейчас в Верховной Раде находится законопроект, подготовленный правительством Украины, об усилении уголовной ответственности для медработников, которые фальсифицируют, административную и в случае тяжелых преступлений – уголовную ответственность, если это делают не медработники. Также законопроект вводит ответственность для тех, кто пользуется такими вещами: поддельными сертификатами о вакцинации или ПЦР-тестах. Надеюсь, этот законопроект будет принят в ближайшие дни, так как это внеочередная вещь, это угроза нацбезопасности", – сказал Радуцкий.

Нардеп уточнил, что проект могут рассмотреть на следующей пленарной неделе.

"Уверен, спикер не будет возражать, чтобы этот законопроект был поставлен на повестку дня срочно", – заявил он.