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Ляшко рассказал, когда в Украине могут отменить карантин

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Ляшко: Если мы дойдем до вакцинации 70% взрослого населения, то сможем повторить положительный пример Великобритании и Дании
Ляшко: Если мы дойдем до вакцинации 70% взрослого населения, то сможем повторить положительный пример Великобритании и Дании
Фото: ЕРА

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил о возможности отменить карантин, введенный в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Об этом он рассказал на брифинге 30 сентября, сообщила "Украинская правда"

По словам Ляшко, карантин могут отменить, если в Украине будет вакцинировано от коронавируса 70% взрослого населения. 

"Если мы дойдем до вакцинации 70% взрослого населения, то сможем повторить положительный пример Великобритании и Дании, которые при таких уровнях охвата вакцинацией отменили карантин и, несмотря на цифры [заболеваемости], их система здравоохранения спокойно справляется [с нагрузкой]. У нас может быть такое же", – сказал Ляшко. 

В Украине как минимум одну дозу вакцины от коронавируса получили более 7 млн человек, две –  5,6 млн. По состоянию на 1 июня, под данным Госстата, в Украине проживало 41,4 млн человек. Вакцинируют в Украине граждан старше 18 лет. По данным Киевской школы экономики на апрель 2021 года, численность взрослого населения Украины составляет 34 млн человек.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (CovishieldAstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делают вакциной Moderna (Spikevax).

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. С 21 июля начался пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет.

Сейчас в Украине действует адаптивный карантин. С 23 сентября введен "желтый" уровень эпидемической опасности по всей территории страны.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Украина, Великобритания, вакцинация, карантин, вакцина, Виктор Ляшко, коронавирус, прививки
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