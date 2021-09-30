Ляшко рассказал, когда в Украине могут отменить карантин

Ляшко: Если мы дойдем до вакцинации 70% взрослого населения, то сможем повторить положительный пример Великобритании и Дании Фото: ЕРА

Об этом он рассказал на брифинге 30 сентября, сообщила "Украинская правда".

По словам Ляшко, карантин могут отменить, если в Украине будет вакцинировано от коронавируса 70% взрослого населения.

"Если мы дойдем до вакцинации 70% взрослого населения, то сможем повторить положительный пример Великобритании и Дании, которые при таких уровнях охвата вакцинацией отменили карантин и, несмотря на цифры [заболеваемости], их система здравоохранения спокойно справляется [с нагрузкой]. У нас может быть такое же", – сказал Ляшко.

В Украине как минимум одну дозу вакцины от коронавируса получили более 7 млн человек, две – 5,6 млн. По состоянию на 1 июня, под данным Госстата, в Украине проживало 41,4 млн человек. Вакцинируют в Украине граждан старше 18 лет. По данным Киевской школы экономики на апрель 2021 года, численность взрослого населения Украины составляет 34 млн человек.