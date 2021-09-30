Ляшко рассказал, когда в Украине могут отменить карантин

Об этом он рассказал на брифинге 30 сентября, сообщила "Украинская правда".
По словам Ляшко, карантин могут отменить, если в Украине будет вакцинировано от коронавируса 70% взрослого населения.
"Если мы дойдем до вакцинации 70% взрослого населения, то сможем повторить положительный пример Великобритании и Дании, которые при таких уровнях охвата вакцинацией отменили карантин и, несмотря на цифры [заболеваемости], их система здравоохранения спокойно справляется [с нагрузкой]. У нас может быть такое же", – сказал Ляшко.
В Украине как минимум одну дозу вакцины от коронавируса получили более 7 млн человек, две – 5,6 млн. По состоянию на 1 июня, под данным Госстата, в Украине проживало 41,4 млн человек. Вакцинируют в Украине граждан старше 18 лет. По данным Киевской школы экономики на апрель 2021 года, численность взрослого населения Украины составляет 34 млн человек.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делают вакциной Moderna (Spikevax).
Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. С 21 июля начался пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет.
Сейчас в Украине действует адаптивный карантин. С 23 сентября введен "желтый" уровень эпидемической опасности по всей территории страны.