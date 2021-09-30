В трех областях Украины через неделю-две могут ужесточить карантин – Радуцкий

По словам Радуцкого, в регионах Украины, граничащих с Польшей, растет количество случаев COVID-19 и уровень госпитализации. "Есть вероятность, что через неделю-две в Волынской, Львовской и Ровенской областях могут усилить карантинные ограничения", – написал нардеп.
Радуцкий встретился с послом Польши в Украине Бартошем Цихоцким и обсудил эпидситуацию в странах. Дипломат заявил, что польские пограничники регулярно обнаруживают у украинцев поддельные справки о вакцинации. Собеседники договорились сделать так, чтобы Польша могла проверять украинские сертификаты вакцинации в приложении "Дія".
"Со своей стороны Украина активизирует борьбу с фальсифицированными справками о вакцинации. За последнее время правоохранители открыли 80 уголовных производств против злоумышленников, которые подделывали сертификаты вакцинации и ПЦР-тесты. В основном фальсифицируют бумажные документы, подделать сертификат в "Дії" практически невозможно", – заявил Радуцкий.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, говорил 4 августа главный санврач Игорь Кузин. Летом в стране фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре показатель увеличился.
В связи с распространением мутации осенью в Украине ожидается новая волна заболеваемости коронавирусной инфекцией, заявлял 19 августа министр здравоохранения Виктор Ляшко. Самый большой рост количества случаев COVID-19, по его прогнозам, ожидается в зимний период.
С начала эпидемии в Украине подтвердили более 2,4 млн случаев коронавирусной инфекции, скончалось более 56 тыс. пациентов с COVID-19, выздоровело почти 2,3 млн человек. За минувшие сутки в стране подтвердили 11,8 тыс. новых случаев коронавирусной инфекции, умерло 194 пациента с COVID-19.