В трех областях Украины через неделю-две могут ужесточить карантин – Радуцкий

По словам Радуцкого, в регионах Украины, граничащих с Польшей, растет количество случаев COVID-19 и уровень госпитализации. "Есть вероятность, что через неделю-две в Волынской, Львовской и Ровенской областях могут усилить карантинные ограничения", – написал нардеп.

Радуцкий встретился с послом Польши в Украине Бартошем Цихоцким и обсудил эпидситуацию в странах. Дипломат заявил, что польские пограничники регулярно обнаруживают у украинцев поддельные справки о вакцинации. Собеседники договорились сделать так, чтобы Польша могла проверять украинские сертификаты вакцинации в приложении "Дія".

"Со своей стороны Украина активизирует борьбу с фальсифицированными справками о вакцинации. За последнее время правоохранители открыли 80 уголовных производств против злоумышленников, которые подделывали сертификаты вакцинации и ПЦР-тесты. В основном фальсифицируют бумажные документы, подделать сертификат в "Дії" практически невозможно", – заявил Радуцкий.