Радуцкий: Полиция открыла 357 уголовных дел о подделке ПЦР-тестов и COVID-сертификатов, СБУ – 54

Он сообщил, что вопрос борьбы с фальсификацией этих документов рассматривали на заседании комитета в среду. В частности, были заслушаны отчеты Министерства внутренних дел и Службы безопасности Украины.

"Вопрос очень острый, мы уже фиксируем репутационные потери для Украины на международном уровне. Я сообщал, что наши партнеры из Польши выражают обеспокоенность проблемой поддельных документов среди украинцев. Национальная полиция открыла 357 уголовных производств. Из них 275 – за подделку ПЦР-тестов, 82 – за фальсификацию сертификатов вакцинации. 50 дел передано в суд. Уже одно судебное решение – штраф в размере 32 тыс грн. СБУ завела 54 уголовных дела, объявила подозрение 18 лицам, из них – пяти врачам", – написал нардеп.