ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

Радуцкий: Полиция открыла 357 уголовных дел о подделке ПЦР-тестов и COVID-сертификатов, СБУ – 54

Радуцкий: Наши партнеры из Польши выражают обеспокоенность проблемой поддельных документов среди украинцев
Радуцкий: Наши партнеры из Польши выражают обеспокоенность проблемой поддельных документов среди украинцев
Фото: Михайло Радуцький / Facebook

По состоянию на 29 сентября Национальная полиция открыла 357 уголовных производств из-за фальсификации справок о результатах ПЦР-тестов на коронавирус и COVID-сертификатов. Об этом сообщил в Facebook нардеп от "Слуги народа", глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медстрахования Михаил Радуцкий.

Он сообщил, что вопрос борьбы с фальсификацией этих документов рассматривали на заседании комитета в среду. В частности, были заслушаны отчеты Министерства внутренних дел и Службы безопасности Украины.

"Вопрос очень острый, мы уже фиксируем репутационные потери для Украины на международном уровне. Я сообщал, что наши партнеры из Польши выражают обеспокоенность проблемой поддельных документов среди украинцев. Национальная полиция открыла 357 уголовных производств. Из них 275 – за подделку ПЦР-тестов, 82 – за фальсификацию сертификатов вакцинации. 50 дел передано в суд. Уже одно судебное решение – штраф в размере 32 тыс грн. СБУ завела 54 уголовных дела, объявила подозрение 18 лицам, из них – пяти врачам", – написал нардеп.

https://www.facebook.com/radutskyy/posts/418597853122812

Контекст:

Министр здравоохранения Виктор Ляшко допускал 15 сентября, что подделка COVID-сертификата в Украине возможна так же, как и обычного паспорта гражданина. По мнению Ляшко, в электронном варианте это сделать будет невозможно, но "есть вопросы по бумажным формам".

В Минздраве Украины сообщали 16 сентября о подготовке законодательного акта об усилении ответственности за подделку медицинских документов.

Кабинет Министров Украины 22 сентября на своем заседании поддержал законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс об ответственности за подделку документов о прививках. В частности, предлагается ввести штраф за подделку COVID-сертификатов от 17 тыс. до 34 тыс. грн или ограничение свободы до двух лет для тех, кто сознательно использует поддельные документы.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: СБУ, полиция, фальсификации, Михаил Радуцкий, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус, COVID-сертификат
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Фу!", "Разочарована", "Просто старый пердун". Эктор Хименес-Браво полностью обнажился перед камерой. Фото
"Фу!", "Разочарована", "Просто старый пердун". Эктор Хименес-Браво полностью обнажился перед камерой. Фото
"Очень похожи, одинаковые улыбки!", "Мамуля – красотуля". Анатолий Анатолич показал свою маму
"Очень похожи, одинаковые улыбки!", "Мамуля – красотуля". Анатолий Анатолич показал свою маму
Осадчая показала, как в присутствии визажиста и стилиста кормит грудью полуторамесячного сына
Осадчая показала, как в присутствии визажиста и стилиста кормит грудью полуторамесячного сына
  Бывшая участница "Танцев со звездами" Яна Цибульская назвала причину расставания с Дмитрием Жуком
  Бывшая участница "Танцев со звездами" Яна Цибульская назвала причину расставания с Дмитрием Жуком
  "Я такой несдержанный – могу ударить". Муж Сумской заявил, что обеспеченные мужчины приставали при нем к его жене
  "Я такой несдержанный – могу ударить". Муж Сумской заявил, что обеспеченные мужчины приставали при нем к его жене
"Такая красивая!" 83-летняя Джейн Фонда в обтягивающем наряде снялась для обложки польского глянца
"Такая красивая!" 83-летняя Джейн Фонда в обтягивающем наряде снялась для обложки польского глянца
"Ноги, как у 20-летней". Уизерспун засветила голые бедра в домашнем видео
"Ноги, как у 20-летней". Уизерспун засветила голые бедра в домашнем видео
В реанимации скончался 56-летний российский актер Константин Глушков
В реанимации скончался 56-летний российский актер Константин Глушков
"Я решила признаться". Тодоренко сделала заявление о пластике груди
"Я решила признаться". Тодоренко сделала заявление о пластике груди
  "Она меня сейчас упрекает: "Ой, как ты ухаживал за своей Жанной". Муж Сумской Борисюк рассказал о своем первом браке
  "Она меня сейчас упрекает: "Ой, как ты ухаживал за своей Жанной". Муж Сумской Борисюк рассказал о своем первом браке
"Не послушаетесь – ждите неприятностей". Российский рэпер Face заявил об отмене концертов из-за угроз властей владельцам концертных площадок
"Не послушаетесь – ждите неприятностей". Российский рэпер Face заявил об отмене концертов из-за угроз властей владельцам концертных площадок
"Богиня спустилась с горы Олимп", "Герцогиня гламура". В сети обсуждают наряд жены принца Уильяма на премьере фильма о Джеймсе Бонде
"Богиня спустилась с горы Олимп", "Герцогиня гламура". В сети обсуждают наряд жены принца Уильяма на премьере фильма о Джеймсе Бонде
"Пожар", "Секси". Тина Кароль широко расставила ноги перед объективом
"Пожар", "Секси". Тина Кароль широко расставила ноги перед объективом
"Размеры порций внушительные", "Думала, звезды не едят из пластиковых лоточков". Потап показал, чем его дома кормит Каменских
"Размеры порций внушительные", "Думала, звезды не едят из пластиковых лоточков". Потап показал, чем его дома кормит Каменских
"Он похож на Крейга! Джеймс Бонд". Хайек показала своего 59-летнего мужа
"Он похож на Крейга! Джеймс Бонд". Хайек показала своего 59-летнего мужа
"Прошу всех не звонить. Очень прошу". Гузеева назвала причину своей госпитализации
"Прошу всех не звонить. Очень прошу". Гузеева назвала причину своей госпитализации
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Очень красивая". Доктор Комаровский показал свою жену
"Очень красивая". Доктор Комаровский показал свою жену
"Испанский стыд". 45-летняя Волочкова оголилась перед камерой
"Испанский стыд". 45-летняя Волочкова оголилась перед камерой
"Покажи сиси", "Шикарная". Ефросинина позировала топлес перед зеркалом
"Покажи сиси", "Шикарная". Ефросинина позировала топлес перед зеркалом
"Эти раздвинутые ноги – перебор", "Очень странное фото". Волочкова показала "культурный" шпагат
"Эти раздвинутые ноги – перебор", "Очень странное фото". Волочкова показала "культурный" шпагат
"Решил отшлепать?", "Настя стала очень вульгарная". Каменских в бикини страстно оттопырила перед Потапом пятую точку
"Решил отшлепать?", "Настя стала очень вульгарная". Каменских в бикини страстно оттопырила перед Потапом пятую точку
Проклова, ранее заявившая о множественных связях со знаменитыми мужчинами, назвала свой диагноз
Проклова, ранее заявившая о множественных связях со знаменитыми мужчинами, назвала свой диагноз
"Как ей может быть за 60? Может быть, 30". 63-летняя Мадонна в чулках раздвинула ноги перед камерой
"Как ей может быть за 60? Может быть, 30". 63-летняя Мадонна в чулках раздвинула ноги перед камерой
"Ну наконец-то сиськи", "Хороши дыньки". Michelle Andrade оголилась для мужского глянца
"Ну наконец-то сиськи", "Хороши дыньки". Michelle Andrade оголилась для мужского глянца
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS