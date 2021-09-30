В "Дії" появилась возможность сгенерировать COVID-сертификат после вакцинации разными препаратами

В министерстве указали, что в Украине разрешено только два комбинирования: вакцина AstraZeneca на первую дозу и любую мРНК-вакцину (Pfizer/Moderna).
На данный момент в Украине существует два вида сертификатов: "желтый" и "зеленый". "Желтый" сертификат можно получить после первой прививки двудозной вакциной от COVID-19, "зеленый" – после второй прививки двудозным препаратом против коронавируса или через 14 дней после получения прививки однодозной вакциной от COVID-19..
Украинцы также могут взять бумажный международный сертификат о вакцинации у семейного врача, он действителен в течение года.
На портале "Дія" COVID-сертификат смогут получить украинцы, у которых нет ID-карты или зарубежного биометрического паспорта, и те, кто не пользуется приложением "Дія", сообщили в Министерстве цифровой трансформации 16 сентября.
"Желтый" внутренний сертификат вакцинации от COVID-19 поможет избежать карантинных ограничений "желтого" уровня, "зеленый" свидетельствует о полном курсе защиты, говорили в Минздраве.
В Минздраве Украины сообщали 16 сентября о подготовке законодательного акта об усилении ответственности за подделку медицинских документов.
Кабинет Министров Украины 22 сентября на своем заседании поддержал законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс об ответственности за подделку документов о прививках. В частности, предлагается ввести штраф за подделку COVID-сертификатов от 17 тыс. до 34 тыс. грн или ограничение свободы до двух лет для тех, кто сознательно использует поддельные документы.
Главный санврач Игорь Кузин 27 сентября сообщал, что в Украине открыто около 300 уголовных производств из-за подделки COVID-сертификатов.