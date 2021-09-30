В "Дії" появилась возможность сгенерировать COVID-сертификат после вакцинации разными препаратами

В министерстве указали, что в Украине разрешено только два комбинирования: вакцина AstraZeneca на первую дозу и любую мРНК-вакцину (Pfizer/Moderna).

На данный момент в Украине существует два вида сертификатов: "желтый" и "зеленый". "Желтый" сертификат можно получить после первой прививки двудозной вакциной от COVID-19, "зеленый" – после второй прививки двудозным препаратом против коронавируса или через 14 дней после получения прививки однодозной вакциной от COVID-19..

Украинцы также могут взять бумажный международный сертификат о вакцинации у семейного врача, он действителен в течение года.