В Украине уже 7 млн пользователей приложения "Дія" – Федоров

"7 млн украинцев активно пользуются приложением "Дія"! +1 млн пользователей чуть более чем за месяц! Фантастический темп роста. 24/7 наша команда работает над новыми услугами и стабилизацией тех, которые запустили. Параллельно с модернизацией государственных реестров, которые находятся в управлении других министерств, мы нашли возможности для расширения контакт-центра, чтоб создать быстрый и качественный сервис. Мы готовим пул новых услуг, которые вы точно ждали, а некоторые даже вас приятно удивят", – заявил он.
"Дія" – электронный сервис государственных услуг, созданный Министерством цифровой трансформации, его запустили 6 февраля 2020 года. Он включает одноименное мобильное приложение и портал с публичными услугами.
На портале доступно 50 электронных услуг, среди них – регистрация бизнеса, автоматизированные строительные услуги, комплексная услуга для родителей новорожденных детей "еМалятко".