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В Украине уже 7 млн пользователей приложения "Дія" – Федоров

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В Украине появился 1 млн пользователей приложения "Дія" чуть более чем за месяц, отметил Федоров
В Украине появился 1 млн пользователей приложения "Дія" чуть более чем за месяц, отметил Федоров
Фото: depositphotos.com

Приложением "Дія" пользуются уже 7 млн граждан Украины. Об этом заявил вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram 18 сентября.

"7 млн украинцев активно пользуются приложением "Дія"! +1 млн пользователей чуть более чем за месяц! Фантастический темп роста. 24/7 наша команда работает над новыми услугами и стабилизацией тех, которые запустили. Параллельно с модернизацией государственных реестров, которые находятся в управлении других министерств, мы нашли возможности для расширения контакт-центра, чтоб создать быстрый и качественный сервис. Мы готовим пул новых услуг, которые вы точно ждали, а некоторые даже вас приятно удивят", – заявил он.

Контекст:

"Дія" – электронный сервис государственных услуг, созданный Министерством цифровой трансформации, его запустили 6 февраля 2020 года. Он включает одноименное мобильное приложение и портал с публичными услугами.

На портале доступно 50 электронных услуг, среди них – регистрация бизнеса, автоматизированные строительные услуги, комплексная услуга для родителей новорожденных детей "еМалятко".

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Михаил Федоров, Министерство цифровой трансформации, приложение Дія
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