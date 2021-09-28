Зеленский пригласил руководство Facebook посетить Киев и предложил открыть офис компании в Украине

Об этом проинформировал Офис президента.
Зеленский рассказал собеседникам о цифровизации в Украине. Он заявил, что это приоритет государства и "одна из крутых реформ, которая активно воплощается". Также глава государства рассказал о цифровых паспортах, о противодействии российской пропаганде и создании Центра противодействия дезинформации, а также о планах оцифровать все государственные услуги.
"У нас есть несколько амбициозных целей: это электронная таможня, это парламентские и президентские выборы, это цифровая перепись граждан Украины", – отметил президент.
Он сказал, что сейчас сфера IT составляет 4% от ВВП Украины. "Мы хотим роста до 10% и видим в этом реальность в ближайшие два-три года", – добавил Зеленский.
Также он пригласил представителей Facebook посетить "Дія.Саміт", который состоится в Киеве 29 ноября и рассмотреть возможность открытия офиса Facebook в Украине.
"Мы уверены, что будем первыми в Европе по реализации всех цифровых услуг. Ваш приезд был бы очень хорошим сигналом", – сказал президент Украины.
Во встрече, согласно сообщению ОП, принял участие также вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров и глава Офиса президента Андрей Ермак.
Зеленский называл цифровизацию одной из основных реформ, которые реализуются в Украине. "В цифровизации мы будем первыми в мире, точно будем. Мы и сегодня уже в тройке первых в Европе, в некоторых направлениях первые", – говорил он в августе.
В сентябре во время поездок в США Зеленский встречался с генеральным директором компании Apple Тимом Куком и президентом корпорации Microsoft Брэдом Смитом. С гендиректором Apple он обсуждал возможность открыть в Украине дата-центр для сервисов iCloud, президенту Microsoft рассказывал о внедрении цифровизации и перспективах развития рынка IТ в Украине.
В Минцифры заявляли, что до 2024 года планируют оцифровать 100% услуг. Федоров считает, что цифровизация поможет в борьбе с коррупцией и прибавит Украине 10–12% ВВП.