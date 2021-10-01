Выездное заседание фракции "Слуга народа". Нардепы отправились в Трускавец на поезде, из-за них журналистов пересаживали в другой вагон

Сколько парламентариев избрали такой вид транспорта, в материале не уточняется, корреспондент издания Анна Стешенко заметила на вокзале Алексея Жмеренецкого, Елизавету Богуцкую, Евгения Брагаря.

Как отметила Стешенко в Facebook, она и журналист "Цензор.НЕТ" Ольга Москалюк купили билеты на тот же поезд и попали в один вагон с представителями монобольшинства. По словам Стешенко, у двух нардепов были куплены билеты на их места, фамилии парламентариев журналистка не назвала.

Журналисток пересадили в другой вагон в связи с "организованной групповой поездкой", уточняет "Цензор.НЕТ". Проинформировал об этом корреспонденток начальник поезда, который, как пишет Стешенко, "дрожащими руками" показал телеграмму о пересадке пассажиров "в связи с ОГП".

"Бедный начальник поезда перепутал на нервах: "В связи с поездкой ОПГ". Мы смеялись. ОПГ, так ОПГ! Долго извинялся, хотя ведь он тут точно ни при чем. В итоге нас переселили в соседний вагон с "простыми смертными", – добавила она.

По оценке журналистки, вагон у нардепов лучше.

"Постель заранее заправлена. Один из видных нардепов [от] "Слуги" (из Одессы, фамилию называть не буду, но кому надо, тот сразу поймет) пошутил, осматривая вагон: "Ты ж представляешь! Сколько они его мыли перед нами?" – добавила Стешенко.