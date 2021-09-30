"Если человек больше не "слуга народа", он будет заменен". Арахамия заявил, что кресло спикера Рады "фактически принадлежит" монобольшинству

Арахамия: Может, кто-то нафантазировал сейчас, что спикер Рады – это выборная какая-то должность. Так я напоминаю, это просто фантазии Фото: sluga-narodu.com

"Я слышал сегодня в СМИ какие-то упреки насчет того, что это якобы узурпация власти. Я всем напоминаю, что это кресло спикера фактически принадлежит "Слуге народа" по состоянию на сейчас", – сказал Арахамия.

Он отметил, что Разумкова на эту должность делегировала "Слуга народа", получившая права монобольшинства.

"Это, может, кто-то нафантазировал сейчас, что это выборная какая-то должность. Так я напоминаю, это просто фантазии. Это просто делегированный от "Слуги народа" человек. Если человек больше не "слуга народа", не совпадают у него мысли со "Слугой народа", тогда он просто будет заменен, как и другие должности, например, в Кабинете Министров, которые мы планируем обсудить на этой неделе на нашей стратегической сессии. Я считаю, что не надо ради этого делать отдельное ток-шоу", – сказал Арахамия.

Выборность должности главы парламента прописана в регламенте Рады. Согласно ст. 69 регламента, спикера выбирают из числа нардепов по предложению фракций, депутатов. Также претендент на эту должность может сам предложить свою кандидатуру.