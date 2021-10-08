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ПОЛИТИКА

Медведчуку сообщили о подозрении в госизмене и пособничестве терроризму

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Медведчуку сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса
Медведчуку сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса
Фото: EPA

Нардепу от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктору Медведчуку 8 октября сообщили о новом подозрении. Об этом на брифинге сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

По ее словам, депутату объявили о подозрении в госизмене и пособничестве деятельности террористической организации (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 и ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса).

"Но речь идет не только о конкретном лице и объявлении ему о подозрении и не только о пособничестве закупкам угля с временно оккупированных территорий у террористических организаций "ДНР" и "ЛНР". Это вопрос госизмены и того, как отдельные украинские политики и чиновники в разгар войны играли на стороне России, пренебрегали интересами Украины и строили совместные с террористами схемы", – сказала генпрокурор.

По ее словам, события происходили "в период острого периода конфликта на востоке Украины".

"При посредничестве Медведчука произошел сговор с высшими должностными лицами Украины. Они, используя полномочия Национального банка Украины, правоохранительной системы, создали искусственные препятствия для поставок угля из Южно-Африканской Республики. Отдельный эпизод – правоохранительные органы даже осуществляли уголовное преследование руководителя госпредприятия, заключившего соглашения на поставки угля из ЮАР. Контракты с ЮАР разорвали. Как следствие – по стране промчала волна веерных отключений электроэнергии", – сказал на брифинге глава СБУ Иван Баканов.

Как сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора, в конце 2014 Медведчук, "совместно с лицом, длительное время связанным с угольным бизнесом, и неустановленными представителями высшего политического руководства Украины и высшего руководящего состава государственных органов Российской Федерации, способствовали деятельности террористических организаций "ЛНР" и "ДНР", организовавая приобретение за государственные средства угля в подконтрольных террористам предприятий".

Это, как отметили в ведомстве, происходило в условиях острого энергетического кризиса в Украине, вызванного боевыми действиями на Востоке и захватом угольных шахт, а также на фоне срыва угольных контрактов с ЮАР, следствием чего стала нехватка топлива и веерные отключения электроэнергии по всей стране.

"Воспользовавшись этим, РФ искусственно заблокировала поставки Украине ранее законтрактованного российского угля. Условием возобновления экспорта Россия поставила закупки угля на оккупированных ею территориях. Нынешний народный депутат [Медведчук] склонял руководство Украины к поставкам топлива с "ЛНР" и "ДНР" и уплате средств непосредственно руководителям террористических организаций. При этом ориентировал на предоставление незаконных указаний должностным лицам Минэнерго и ОАО "Центрэнерго" к заключению договоров с двумя предприятиями, которые будут предоставлены террористами", – говорится в сообщении.

Для этого два неработающих предприятия на территории ОРДЛО – "Шахта имени Киселева" и госпредприятие "Луганскуголь" были формально перерегистрированы на подконтрольной правительству территории.

"Их руководителями были назначены представители "ЛНР" и "ДНР". Им были открыты банковские счета и обеспечено заключение контрактов на поставки угля с "Центрэнерго". Всего в течение 2015 года за поставки угля с временно оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей и во исполнение общего преступного плана по содействию деятельности террористическим организациям "ЛНР" и "ДНР", перечислены, обналичены и распределены в их пользу не менее 200 млн гривен, не считая средств, уплаченных в наличной форме, с запланированных более 3,16 млрд грн", – сообщили в ведомстве.

Деньги, перечисленные "Шахте имени Кисилева и "Лугансуголь", были переведены на счета других предприятий с признаками фиктивности и сняты. Обналиченными деньгами руководители террористических организаций "ЛНР" и "ДНР" распоряжались по своему усмотрению, отметили в пресс-службе.

"В ноябре-декабре 2014 года и январе 2015-го подозреваемый [Медведчук] докладывал руководству Российской Федерации о совершенных высшим политическим руководством Украины действиях. Также он указывал РФ на эффективность блокирования ими поставок российского угля и настаивал на необходимости его продолжения", – добавили в Офисе генпрокурора.

Контекст:

11 мая генпрокурор Украины Ирина Венедиктова подписала Медведчуку и его коллеге по фракции Тарасу Козаку подозрения в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов. СМИ сообщили, что в доме Медведчука в Киеве и офисе ОПЗЖ СБУ проводила обыски.

Венедиктова подчеркнула, что политики в деле нет, речь идет только об уголовных преступлениях.

В деле три эпизода, первый из них касается помощи России в получении нефтегазового месторождения в аннексированном Крыму, второй – передачи спецслужбам РФ тайных сведений об украинских войсках, третий – участия фигурантов в разработке проекта "Луч", с помощью которого планировалось вербовать украинских мигрантов в РФ.

Подозрения не вручали лично – Козак, по данным СБУ, тогда находился в РФ и не имел намерений возвращаться, Медведчук был в Украине, но найти его 11 мая правоохранители не смогли. 13 мая Медведчук заявил, что Козак "находится на лечении в Беларуси".

12 мая Медведчук и его адвокаты пришли в Офис генпрокурора и ознакомились с подозрением. По словам защитников политика, ему сообщили о подозрении по ст. 111 (государственная измена) и по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины. Как уточнила Венедиктова, подозрение по ст. 438 касается разграбления национальных ресурсов на временно оккупированной территории Крыма.

13 мая Печерский райсуд Киева отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест до 9 июля, ему надели электронный браслет. 9 июля домашний арест продлили до 7 сентября, 2 сентября продлили снова – до 31 октября этого года.

20 августа Венедиктова сообщила, что следствие по делу Медведчука и Козака завершено. Материалы дела открыли стороне защиты, а когда она с ними ознакомится, их направят в суд.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: СБУ, Виктор Медведчук, терроризм, Луганская область, уголь, Донецкая область, ЮАР, ДНР, госизмена, ЛНР, подозрение, Иван Баканов, Ирина Венедиктова, Офис генпрокурора
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