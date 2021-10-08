Медведчуку сообщили о подозрении в госизмене и пособничестве терроризму

По ее словам, депутату объявили о подозрении в госизмене и пособничестве деятельности террористической организации (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 и ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса).

"Но речь идет не только о конкретном лице и объявлении ему о подозрении и не только о пособничестве закупкам угля с временно оккупированных территорий у террористических организаций "ДНР" и "ЛНР". Это вопрос госизмены и того, как отдельные украинские политики и чиновники в разгар войны играли на стороне России, пренебрегали интересами Украины и строили совместные с террористами схемы", – сказала генпрокурор.

По ее словам, события происходили "в период острого периода конфликта на востоке Украины".

"При посредничестве Медведчука произошел сговор с высшими должностными лицами Украины. Они, используя полномочия Национального банка Украины, правоохранительной системы, создали искусственные препятствия для поставок угля из Южно-Африканской Республики. Отдельный эпизод – правоохранительные органы даже осуществляли уголовное преследование руководителя госпредприятия, заключившего соглашения на поставки угля из ЮАР. Контракты с ЮАР разорвали. Как следствие – по стране промчала волна веерных отключений электроэнергии", – сказал на брифинге глава СБУ Иван Баканов.

Как сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора, в конце 2014 Медведчук, "совместно с лицом, длительное время связанным с угольным бизнесом, и неустановленными представителями высшего политического руководства Украины и высшего руководящего состава государственных органов Российской Федерации, способствовали деятельности террористических организаций "ЛНР" и "ДНР", организовавая приобретение за государственные средства угля в подконтрольных террористам предприятий".

Это, как отметили в ведомстве, происходило в условиях острого энергетического кризиса в Украине, вызванного боевыми действиями на Востоке и захватом угольных шахт, а также на фоне срыва угольных контрактов с ЮАР, следствием чего стала нехватка топлива и веерные отключения электроэнергии по всей стране.

"Воспользовавшись этим, РФ искусственно заблокировала поставки Украине ранее законтрактованного российского угля. Условием возобновления экспорта Россия поставила закупки угля на оккупированных ею территориях. Нынешний народный депутат [Медведчук] склонял руководство Украины к поставкам топлива с "ЛНР" и "ДНР" и уплате средств непосредственно руководителям террористических организаций. При этом ориентировал на предоставление незаконных указаний должностным лицам Минэнерго и ОАО "Центрэнерго" к заключению договоров с двумя предприятиями, которые будут предоставлены террористами", – говорится в сообщении.

Для этого два неработающих предприятия на территории ОРДЛО – "Шахта имени Киселева" и госпредприятие "Луганскуголь" были формально перерегистрированы на подконтрольной правительству территории.

"Их руководителями были назначены представители "ЛНР" и "ДНР". Им были открыты банковские счета и обеспечено заключение контрактов на поставки угля с "Центрэнерго". Всего в течение 2015 года за поставки угля с временно оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей и во исполнение общего преступного плана по содействию деятельности террористическим организациям "ЛНР" и "ДНР", перечислены, обналичены и распределены в их пользу не менее 200 млн гривен, не считая средств, уплаченных в наличной форме, с запланированных более 3,16 млрд грн", – сообщили в ведомстве.

Деньги, перечисленные "Шахте имени Кисилева и "Лугансуголь", были переведены на счета других предприятий с признаками фиктивности и сняты. Обналиченными деньгами руководители террористических организаций "ЛНР" и "ДНР" распоряжались по своему усмотрению, отметили в пресс-службе.

"В ноябре-декабре 2014 года и январе 2015-го подозреваемый [Медведчук] докладывал руководству Российской Федерации о совершенных высшим политическим руководством Украины действиях. Также он указывал РФ на эффективность блокирования ими поставок российского угля и настаивал на необходимости его продолжения", – добавили в Офисе генпрокурора.