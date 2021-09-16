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ПОЛИТИКА

Верховный Суд предложил представителю Зеленского объяснить, как вводили санкции против Медведчука

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Верховный Суд рассматривает жалобу Медведчука (на фото) на указ Зеленского
Верховный Суд рассматривает жалобу Медведчука (на фото) на указ Зеленского
Фото: ЕРА

Кассационный административный суд в составе Верховного Суда 15 сентября провел заседание по жалобе нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука, который оспаривает указа президента Украины Владимира Зеленского о введении против него санкций.

Об этом пресс-служба суда сообщила в Facebook.

На заседании заслушали объяснения сторон.

"Суд обратил внимание представителя третьего лица – Службы безопасности Украины – на правовые последствия отказа ответственными лицами СБУ в допуске представителей истца к ознакомлению с документами с грифом "Для служебного пользования" и в очередной раз рекомендовал решить этот вопрос. Кроме этого, суд предложил представителю президента Украины [Владимира Зеленского] предоставить письменные объяснения относительно процедуры рассмотрения и принятия Советом национальной безопасности и обороны Украины решения о применении санкций к истцу", – говорится в сообщении.

Следующее заседание назначили на 20 октября, оно начнется в 15.00.

https://www.facebook.com/supremecourt.ua/posts/1041161883325363

Контекст:

2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении санкций против нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака и принадлежащих ему телеканалов "112 Украина", ZIK и NewsOne. Провайдеры сразу же начали блокировать телеканалы. 4 февраля указ обжаловали в Верховном Суде.

19 февраля 2021 года Совет нацбезопасности и обороны Украины решил ввести санкции против 19 юридических лиц и восьми физлиц: пяти граждан России (по данным СМИ, это менеджеры активов семьи Медведчука) и трех украинцев – самого Медведчука, его жены Оксаны Марченко и Натальи Лавренюк, которую СМИ называли гражданской женой Козака.

Ограничения решили применить к этим лицам на основании расследования СБУ по статье о финансировании терроризма.

16 марта Медведчук обжаловал указ о санкциях против него.

11 мая генпрокурор Украины Ирина Венедиктова подписала Медведчуку и Козаку подозрения в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов. СМИ сообщили, что в доме Медведчука в Киеве и офисе ОПЗЖ СБУ проводила обыски.

Венедиктова подчеркнула, что политики в деле нет, речь идет только об уголовных преступлениях.

В деле три эпизода, первый из них касается помощи России в получении нефтегазового месторождения в аннексированном Крыму, второй – передачи спецслужбам РФ тайных сведений об украинских войсках, третий – участия фигурантов в разработке проекта "Луч", с помощью которого планировалось вербовать украинских мигрантов в РФ.

Подозрения не вручали лично – Козак, по данным СБУ, тогда находился в РФ и не имел намерений возвращаться, Медведчук был в Украине, но найти его 11 мая правоохранители не смогли. 13 мая Медведчук заявил, что Козак "находится на лечении в Беларуси".

12 мая Медведчук и его адвокаты пришли в Офис генпрокурора и ознакомились с подозрением. По словам защитников политика, ему сообщили о подозрении по ст. 111 (государственная измена) и по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины. Как уточнила Венедиктова, подозрение по ст. 438 касается разграбления национальных ресурсов на временно оккупированной территории Крыма.

13 мая Печерский райсуд Киева отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест до 9 июля, ему надели электронный браслет. 9 июля домашний арест продлили до 7 сентября, 2 сентября продлили снова – до 31 октября этого года.

20 августа Венедиктова сообщила, что следствие по делу Медведчука и Козака завершено. Материалы дела открыли стороне защиты, а когда она с ними ознакомится, их направят в суд.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Виктор Медведчук, санкции, СНБО, Верховный Суд, Владимир Зеленский
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