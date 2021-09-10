Медведчук заявил, что не будет обжаловать решение суда о продлении ему домашнего ареста

Медведчук сообщил, что в ЕСПЧ его жалобы уже приняты к рассмотрению Фото: EPA

Медведчук выразил уверенность, что решение суда было неправомерным и принятым под давлением власти.

Он заявил, что "в знак протеста против произвола" он решил отказаться от подачи апелляции и перенести юридическую борьбу по вопросу избрания ему меры пресечения в Европейский суд по правам человека.

Политик отметил, что в ЕСПЧ его жалобы уже приняты к рассмотрению.