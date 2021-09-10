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ПОЛИТИКА

Медведчук заявил, что не будет обжаловать решение суда о продлении ему домашнего ареста

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Медведчук сообщил, что в ЕСПЧ его жалобы уже приняты к рассмотрению
Медведчук сообщил, что в ЕСПЧ его жалобы уже приняты к рассмотрению
Фото: EPA

Народный депутат фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук, подозреваемый в госизмене и покушении на разграбление национальных ресурсов, принял решение не подавать апелляцию на решение суда о продлении его домашнего ареста до 31 октября. Об этом говорится в заявлении, опубликованном 10 сентября на сайте "ОПЗЖ".

Медведчук выразил уверенность, что решение суда было неправомерным и принятым под давлением власти.

Он заявил, что "в знак протеста против произвола" он решил отказаться от подачи апелляции и перенести юридическую борьбу по вопросу избрания ему меры пресечения в Европейский суд по правам человека.

Политик отметил, что в ЕСПЧ его жалобы уже приняты к рассмотрению. 

Контекст:

11 мая генпрокурор Украины Ирина Венедиктова подписала нардепам от ОПЗЖ Медведчуку и Тарасу Козаку подозрения в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов. СМИ сообщили, что в доме Медведчука в Киеве и офисе ОПЗЖ СБУ проводила обыски.

Венедиктова подчеркнула, что политики в деле нет, речь идет только об уголовных преступлениях.

В деле три эпизода, первый из них касается помощи России в получении нефтегазового месторождения в аннексированном Крыму, второй – передачи спецслужбам РФ тайных сведений об украинских войсках, третий – участия фигурантов в разработке проекта "Луч", с помощью которого планировалось вербовать украинских мигрантов в РФ.

Подозрения не вручали лично – Козак, по данным СБУ, находится в РФ и "не планирует возвращаться", Медведчук был в Украине, но найти его 11 мая правоохранители не смогли. 13 мая Медведчук заявил, что Козак "находится на лечении в Беларуси".

12 мая Медведчук и его адвокаты пришли в Офис генпрокурора и ознакомились с подозрением. По словам защитников политика, ему сообщили о подозрении по ст. 111 (государственная измена) и по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины. Как уточнила Венедиктова, подозрение по ст. 438 касается разграбления национальных ресурсов на временно оккупированной территории Крыма.

13 мая Печерский райсуд Киева отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест до 9 июля, ему надели электронный браслет. 9 июля домашний арест продлили до 7 сентября, 2 сентября продлили снова – до 31 октября этого года.

20 августа Венедиктова сообщила, что следствие по делу Медведчука и Козака завершено. Материалы дела открыли стороне защиты, а когда она с ними ознакомится, их направят в суд.

Теги: Виктор Медведчук, ЕСПЧ, госизмена, апелляция, домашний арест, Оппозиционная платформа – За жизнь, ОПЗЖ, дело Медведчука – Козака
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