"Слишком агрессивная отработка". ОПУ отреагировал на расследование о причастности жены Тимошенко к организации форума "Украина 30"

В материале "Бабеля" сказано, что некоторые организации платили за участие в форуме "Украина 30" Фото: Всеукраїнський Форум Україна 30 / Facebook

Издание "Бабель" 27 сентября опубликовало расследование, в котором говорилось, что организатором Всеукраинского форума "Украина 30", проведение которого инициировал глава государства Владимир Зеленский, стала компания Goodmedia жены заместителя главы Офиса президента Кирилла Тимошенко – Алены Тимошенко.

В рамках форума состоялось почти два десятка встреч с привлечением сотен участников, рассказал Подоляк.

"Понятно, что от Офиса президента должен был быть модератор, который был бы не просто глубоко в темах, а организовал бы эффективное сотрудничество десятков различных, в том числе государственных, институтов. На мой взгляд, Кирилл Тимошенко абсолютно четко и профессионально отработал этот глобальный проект, который позволил обществу получить ответы на базовые вопросы – какая стратегия у государства, какие решения нарабатывает государство, какие риски нас ожидают и как государство с ними справится", – заявил он.

Советник главы ОП считает странным организовывать такие форумы без представителей ведущих компаний, работающих в Украине и "определяющих экономическое настоящее Украины", а также без ведущих экспертов, которые могут быть связаны с игроками корпоративного сектора.

"Радiо Свобода" акцентировало внимание на том, что Подоляк не прокомментировал конкретно основные моменты расследования. Он сказал, что материал сопровождался "расстановкой личных акцентов журналистами и слишком агрессивной отработкой этой темы в партийных медиа оппонентов власти".

По его словам, на проведение форума не тратили деньги из бюджета.