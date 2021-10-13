В Молдове объявили режим повышенной готовности из-за газового кризиса

Такое решение приняли, чтобы предотвратить возникновение чрезвычайной ситуации и быть готовыми к любому сценарию, сказал Спыну.

По его словам, правительство Молдовы должно найти средства для помощи гражданам в преодолении энергетического кризиса. Также принято решение сократить объемы потребления газа компанией Termoelectrica, основным производителем и поставщиком электроэнергии и тепла в Молдове. Пока предприятие будет использовать мазут.

Другое предприятие – центральный поставщик электроэнергии Energocom – займется переговорами об альтернативной доставке газа в Молдову в октябре и последующих месяцах, отметил министр.

Спыну добавил, что молдавское правительство надеется к концу октября подписать новый контракт с российским "Газпромом".

Премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица заявила, что планирует попросить комиссию по чрезвычайным ситуациям проверить резервы природного газа компаний сектора и проинспектировать их возможности, сообщило издание Zdg.

Премьер добавила, что правительство готовит альтернативные сценарии, которые включат импорт газа из других источников с использованием существующих межсетевых соединений с Украиной и Румынией. Гаврилица подтвердила, что переговоры с "Газпромом" ведутся, но российский монополист "имеет несколько другие требования и ожидания".