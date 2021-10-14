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ПОЛИТИКА

"Наш край": Бюджетным организациям по всей стране выставили цены на газ вдвое больше, чем обещали в меморандуме

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Александр Мазурчак: Условия, которые "Нафтогаз" предлагает для поставок газа бюджетным организациям, не просто сложные, а катастрофические для общин
Александр Мазурчак: Условия, которые "Нафтогаз" предлагает для поставок газа бюджетным организациям, не просто сложные, а катастрофические для общин
Фото: nashkray.org

Бюджетным учреждениям по всей стране поставщики газа предлагают на октябрь газ по цене 38–47 грн за 1 м³ вместо обещанных 19 грн за 1 м³ с НДС и доставкой – это в два раза больше, чем указано в меморандуме, заключенном почти две недели назад между представителями местной власти, правительством и НАК "Нафтогаз". Об этом заявил сопредседатель партии "Наш край" Александр Мазурчак, пишет сайт политической силы.

"Уже через неделю начнется самый сложный в истории Украины отопительный сезон. Впрочем, правительство, вместо того, чтобы делать реальные шаги, уже нарушает меморандум, который только что подписало с общинами. Мэры бьют тревогу, ведь условия, которые "Нафтогаз" предлагает для поставок газа бюджетным организациям, не просто сложные, а катастрофические для общин. Такая политика власти очень скоро может спровоцировать коллапс в системах здравоохранения, образования, социальной защиты", – заявил Мазурчак.

По его информации, о "неадекватных" условиях на поставку газа заявила Ужгородская районная клиническая больница, которая получила от ООО "Закарпатгаз Сбыт" договор с ценой 47 грн за 1 м³ газа. Черноостровскому поселковому совету Хмельницкой области  ООО "Укргаз энерго поставка" предложило договор по 45 грн за 1 м³, а областная детская больница в Закарпатской области получила предложение от ООО "Энерджи Трейд Групп" покупать газ по 37,96 грн за 1 м³.

"И таких фактов сотни по всей стране. Медицинские и образовательные учреждения заявляют, что просто не смогут работать при таких обстоятельствах и вынуждены будут закрыться, что в условиях пандемии означает настоящий социальный коллапс", – отметил Мазурчак.

Он сообщил, что "Нафтогаз" на октябрь повысил на 38% тариф поставщика "последней надежды" для более чем 600 тыс. потребителей  – до 16,56 грн за 1 м³, это почти в два раза больше, чем годовой тариф для населения. Также в "Нашем крае" отметили, что целый ряд газо- и теплоснабжающих компаний в одностороннем порядке расторгают договоры со своими клиентами – бытовыми потребителями и бюджетными организациями, – так как они не готовы работать на условиях НАК "Нафтогаз", и людей "автоматически переводят на поставщика "последней надежды" с его сверхвысокими тарифами, даже не сообщив об этом".

"Власть должна прекратить играть в "рынок газа" и обеспечить украинцев голубым топливом по адекватным ценам. Тем более, учитывая, что Украина добывает достаточно ресурсов для обеспечения потребностей населения. "Наш край" предлагает немедленно принять соответствующие постановления Кабмина, чтобы вернуть механизм возложения специальных обязательств для населения и теплокоммунэнерго с четкими правилами и ценами, приравнять ОСМД к бытовому потребителю, увеличить сумму субсидий в проекте бюджета 2022 года", – заявил Мазурчак.

Он убежден, что контракты НАК "Нафтогаз" необходимо пересмотреть и увеличить объемы газа, которые будут продаваться по цене 7,42 грн за 1 м³.

Контекст:

24 сентября  премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что "независимо от колебаний цены на биржах или хабах", тарифы на тепло и горячую воду не будут меняться весь отопительный сезон, то есть до конца апреля 2022 года. 29 сентября министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышов сообщил о 99-процентной технической готовности к началу отопительного сезона.

30 сентября на заседании Конгресса местных и региональных властей был подписан меморандум, согласно которому тарифы на тепло и горячую воду в Украине этой зимой не будут расти и составят 7,4 грн за 1 м³ для населения и 13,6 грн за 1 м³ для бюджетных учреждений.

11 октября областные комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций объявили о чрезвычайной ситуации из-за нехватки газа как минимум в пяти областях Украины.

Теги: газ, бюджет, отопление, НАК Нафтогаз, цены, отопительный сезон, меморандум, тарифы, Наш край, Александр Мазурчак, больницы, цена на газ
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