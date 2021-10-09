В "Нафтогазі" призвали украинских теплопроизводителей быстрее погасить долги

Алгоритм урегулирования задолженности одобрили еще 7 сентября этого года. В "Нафтогаз" обратилось лишь 15 теплопроизводителей из потенциальных 60 предприятий, напомнила компания.
"Скорейшее заключение мировых соглашений с "Нафтогазом" крайне важно для снятия ареста со счетов предприятий-должников, своевременного их вхождения в отопительный сезон, стабильного тепло- и горячего водоснабжения населения", – предупредили в "Нафтогазі".
Соглашения с предприятиями теплокомуненерго, основной долг которых составляет менее 10 млн грн, предусматривают его выплату равными частями в течение 60 месяцев. Теплопроизводители, имеющие больший долг, смогут оплатить его равными частями в течение 72 месяцев, сообщили в компании.
Верховная Рада Украины 14 июля приняла во втором чтении законопроект №3508-д о реструктуризации долгов за газ предприятий теплокоммунэнерго и водоснабжающих предприятий. Об этом сообщил сайт парламента.
"Законом определены организационные и экономические меры, направленные на преодоление кризисных явлений и обеспечение финансовой стабильности на рынке природного газа, которые распространяются на отношения по урегулированию задолженности за потребленный природный газ, услуги его распределения и транспортировки", – отметили в Раде.
Уполномоченный НАК "Нафтогаз України" по работе с органами государственной власти Роман Супрун 18 июня, комментируя принятие законопроекта в первом чтении, заявил, что компания поддерживает необходимость урегулирования долговой проблемы на рынке природного газа. Об этом сообщила пресс-служба компании. По информации Супруна, сумма накопленных на рынке газа долгов превысила 120 млрд грн.
Правительство Украины работает над вопросом выделения компенсации предприятиям топливно-энергетического комплекса за разницу в тарифах, а также над реструктуризацией задолженности этих предприятий. Для этого предприятиям теплокоммунэнерго собираются перечислить более 30 млрд грн.