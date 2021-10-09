В "Нафтогазі" призвали украинских теплопроизводителей быстрее погасить долги

В "Нафтогазі" подсчитали, что сумма накопленных на рынке газа долгов превысила 120 млрд грн Фото: ЕРА

Алгоритм урегулирования задолженности одобрили еще 7 сентября этого года. В "Нафтогаз" обратилось лишь 15 теплопроизводителей из потенциальных 60 предприятий, напомнила компания.

"Скорейшее заключение мировых соглашений с "Нафтогазом" крайне важно для снятия ареста со счетов предприятий-должников, своевременного их вхождения в отопительный сезон, стабильного тепло- и горячего водоснабжения населения", – предупредили в "Нафтогазі".

Соглашения с предприятиями теплокомуненерго, основной долг которых составляет менее 10 млн грн, предусматривают его выплату равными частями в течение 60 месяцев. Теплопроизводители, имеющие больший долг, смогут оплатить его равными частями в течение 72 месяцев, сообщили в компании.