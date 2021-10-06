"Наш край" потребовал от правительства остановить "холодомор украинцев"

"Фиксированная цена на газ для бюджетных учреждений: школ, детских садов, больниц и госучреждений составит 13,6 грн/м³ без НДС и доставки, или 16,8 грн/м³ с НДС и до 19 грн/м³ с доставкой. А это почти вдвое больше, чем готовы выделить общины. Общины много раз говорили, что для них предельная стоимость голубого топлива – 11,2 грн/м³. Поэтому условия меморандума заставляют закрываться часть бюджетных учреждений. И мы видим, что учебные заведения переходят на дистанционное обучение под предлогом усиления пандемии", – сказал нардеп.

Он заявил, что объединения совладельцев многоквартирных домов получили крайне несправедливые условия перед отопительным сезоном.

"ОСМД власть вообще решила сделать банкротами. Как оказалось, такие объединения, которые нашли силы и средства обустроить собственные котельные, отныне будут получать относительно дешевый газ в лимитированных объемах. Все, что выходит за пределы небольшого лимита, будет стоить гражданам от 25,4 грн/м³, то есть в три раза выше 7,42 грн/м³", – объяснил Шахов.

Нардеп утверждает, что в реальности подписанный меморандум не спасает ситуацию с тарифами.

"Цены на газ для населения в этом отопительном сезоне будут почти вдвое выше, чем цена газа в прошлом отопительном сезоне (6,99 грн/м³). Нет никаких гарантий, что правительство [Дениса] Шмыгаля выполнит взятые на себя обязательства по компенсации разницы в тарифах в сумме 30 млрд грн – в прошлом году оно этого не сделало. Итак, предусмотренной суммы в 11 млрд грн (4% налога на доходы физических лиц и части акцизного налога на топливо) местным бюджетам просто не хватит для нормального прохождения отопительного сезона, что приведет к дальнейшему накоплению долгов и консервации проблем на последующие периоды", – заявил политик.

В партии "Наш край" назвали ситуацию "целенаправленным холодомором украинцев" и потребовали от правительства снизить тарифы для населения и бюджетных учреждений.

"Кроме того, власти и правоохранительные органы должны внимательно проверить работу НАК "Нафтогаз", который, очевидно, злоупотребляет своим статусом и искусственно увеличивает объемы закупки дорогого импортного газа с тем, чтобы увеличить оборотный капитал, от которого зависят размеры зарплат и премий", – сказано в заявлении политической силы.